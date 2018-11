F1 – Lewis Hamilton in pole position a Yas Marina | la griglia di partenza del Gp di Abu

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton vola con le Hypersoft e precede Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Verstappen 4° a mezzo secondo : Ultima sessione di prove libere della stagione che va appannaggio del cinque volte campione iridato Lewis Hamilton (Mercedes), che si candida al ruolo di favorito assoluto in vista delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il turno si è disputato in condizioni atmosferiche ideali, con una temperatura abbastanza alta che ha messo però in crisi gli pneumatici morbidi di diversi team di seconda fascia. Nel primo run Ferrari e Mercedes ...

F1 – Manovra pericolosa di Hamilton ad Abu Dhabi : penalità per Lewis? La decisione dei commissari : Lewis Hamilton graziato dai giudici: nessuna penalità per il campione del mondo in carica dopo la Manovra pericolosa nelle Fp1 del Gp di Abu Dhabi I commissari hanno convocato Lewis Hamilton per la Manovra azzardatissima commessa nelle Fp1 del Gp di Abu Dhabi questa mattina. Il britannico della Mercedes aveva sbagliato l’ingresso in pit lane e, fermatosi in pista ha effettuato la retromarcia proprio sul circuito di Yas Marina per ...

F1 – Lewis Hamilton ed il mistero del numero 1 al Gp di Abu Dhabi : Lewis, che caos! Il cambio di numero sulla monoposto di Hamilton tra Fp1 ed Fp2 ad Abu Dhabi manda i tifosi in confusione E’ iniziato il weekend del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2018 di F1. I piloti sono attualmente in pista per la seconda sessione di prove libere, dopo le Fp1 disputate questa mattina, concluse nel segno delle Red Bull. Un weekend ricco di spettacolo ma anche di sorprese e… misteri. Ed è proprio ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Hamilton si valuta : 'Sì - in questa stagione il miglior Lewis di sempre' : Ultima gara della stagione in F1 e tempo di bilanci. Lewis Hamilton , già campione del mondo dalla gara in Messico, preferisce non riavvolgere del tutto il nastro di questa ennesima annata trionfale per la Mercedes. Eppure, senza grossi giri di parole, alla fine una valutazione la dà a ...

Lewis Hamilton - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Voglio chiudere l’anno in bellezza. Alonso? Mancherà a tutti…” : Lewis Hamilton per una volta ha avuto poco spazio nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Tutti gli occhi erano puntati su Fernando Alonso, alla sua ultima gara in F1. Il campione del mondo in carica ha avuto modo di essere interpellato proprio a riguardo del suo ex compagno di scuderia in McLaren (il turbolento 2007) sul quale ha, ovviamente, speso parole importanti. ...

Charles Leclerc : ecco cosa ha detto Lewis Hamilton a proposito del suo arrivo in Ferrari : Charles Leclerc gareggerà per la Ferrari la prossima stagione dopo aver corso il suo primo campionato del mondo di Formula 1 con la scuderia Alfa Romeo Sauber. La giovane stella si è detta onorata di ...

F1 - Lewis Hamilton contro il GP del Vietnam : “Non so quanto sia importante andare in nuovi Paesi” : E’ notizia di alcuni giorni fa: la Formula Uno nel 2020 si esibirà su un nuovo tracciato, quello del Vietnam, sposando ancor di più la causa dei Paesi asiatici in via di sviluppo economico, fortemente interessati ad ospitare un round iridato. Una politica particolarmente gradita a Liberty Media, gestore del Circus, ma non troppo ad uno dei rappresentati in pista più prestigiosi. Ci riferiamo a Lewis Hamilton. Il cinque volte campione del ...

F1 - Charlie Whiting spiega : “l’episodio Hamilton-Sirotkin? Vi dico perchè non abbiamo punito Lewis” : Il direttore di Gara ha catalogato l’episodio tra Hamilton e Sirotkin come un fraintendimento tra i due piloti, entrambi impegnati nel loro out lap L’episodio avvenuto tra Lewis Hamilton e Sergej Sirotkin durante le qualifiche del Gp del Brasile ha fatto discutere, soprattutto la decisione dei commissari di gara di non mettere sotto investigazione il pilota della Mercedes. photo4/Lapresse Una scelta che Charlie Whiting ha ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton ha vinto nonostante lo scarico rotto! : Ha del clamoroso quanto accaduto in Brasile, sede del penultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Secondo quanto rivela it.motorsport.com, la Mercedes di Lewis Hamilton, vittoriosa sul tracciato di Interlagos, ha accusato un problema alla power unit, relativamente allo scarico che aveva provocato un aumento delle temperature considerevole e con il rischio concreto che il sei cilindri turbo potesse avere un danno piuttosto grave. Una ...

F1 – Siparietto tra Hamilton - Verstappen e Raikkonen nel retro podio : Max bacchettato da Lewis [VIDEO] : Prima di salire sul podio, i primi tre classificati discutono su quanto avvenuto tra Verstappen e Ocon durante il Gp del Brasile Il contatto tra Verstappen e Ocon è senza dubbio l’episodio più controverso del Gp del Brasile, vinto da Lewis Hamilton davanti all’olandese della Red Bull. Una manovra scellerata quella del francese che, nel tentativo di sdoppiarsi, ha urtato la monoposto numero 33 mandandola in testacoda. Un ...

VIDEO Highlights GP Brasile F1 : Lewis Hamilton vince - Verstappen tamponato da Ocon - Raikkonen terzo : Il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1, è stato particolarmente avvincente ed emozionante grazie a tante belle battaglie, lotte e duelli in pista che hanno regalato grande spettacolo ai tanti appassionati. Lewis Hamilton ha vinto a Interlagos da Campione del Mondo ma deve ringraziare Esteban Ocon che ha tamponato il leader Max Verstappen durante una manovra di doppiaggio. Kimi Raikkonen ha concluso al terzo posto, anonima sesta ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton vince una gara pazza davanti a un fenomenale Verstappen. Titolo costruttori alla Mercedes : Il campione del mondo si prende la posizione del monegasco, mentre la Rossa fatica e Raikkonen e Vettel non si avvicinano alla Red Bull in testa in questa fase. Il n.44 però non è performante al ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : 'Doppia vittoria per me ed il team - una domenica perfetta'. : ... unendolo al titolo costruttori per la Mercedes: ' Sono davvero felice per questo doppio risultato, per me è un onore guidare questa vettura e per questa scuderi a spiega il Campione del Mondo ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton vola a +81 su Vettel - Raikkonen terzo : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Brasile 2018 e ha ulteriormente allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti che ha già matematicamente conquistato. Il pilota della Mercedes ora vanta 81 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen invece è terzo con 14 lunghezze di margine su Valtteri Bottas e 17 su Max Verstappen in vista dell’ultima gara. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA SCUDERIA PUNTI 1. Lewis ...