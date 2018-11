F1 – Il rivale Leclerc e il titolo sfumato della Ferrari | Verstappen sincero | “se ci

sportfair

(Di sabato 24 novembre 2018) Maxsi confessa in una lunga intervista: il pilotaRed Bull tra passato, presente e futuro Alcuni lo definiscono come il campione del mondo del futuro, altri vedono in lui solo un pilota giovane capace di mettere a segno più incidenti che successi. Stiamo parlando Max, che ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha raccontatosua carriera in erba,stagione 2018 e delle aspettative per il suo futuro in Red Bull.photo4/LapresseIl 21enne olandese inizia l’intervista parlando delCharles, che l’anno prossimo prenderà il posto di Kimi Raikkonen in. “Dipende dalla macchina che avrà a disposizione. – spiegasulle possibilità di vittoria del monegasco – Se sarà abbastanza buona, allora si giocherà il Mondiale con gli altri. Io penso che avrei lottato ...