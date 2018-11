F1 | GP Abu Dhabi 2018 | domani la gara Programma | orario e tv

oasport

(Di sabato 24 novembre 2018) Dopo venti weekend dispalmati su otto mesi siamo giunti all’atto conclusivo della stagione della Formula 1, chesi chiuderà con il Gran Premio di Abu. Laconclusiva della stagione si disputerà sul circuito cittadino di Yas Marina a partire dalle ore 14.10 italiane (17.10 locali), con i piloti gareggeranno in notturna come in Bahrain e a Singapore. La Ferrari proverà a chiudere in bellezza un’annata caratterizzata da alti e bassi per proiettarsi nel migliore dei modi verso la prossima rincorsa ad un titolo iridato che ormai manca da 10 anni nei costruttori e da 11 nella classifica piloti. L’ultimo Campione del Mondo con la Rossa è stato il finlandese Kimi Raikkonen, che propriocorrerà con la tuta della Scuderia di Maranello per l’ultima volta in carriera prima di andare a terminare (presumibilmente) la sua avventura in Formula ...