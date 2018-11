F1 Abu Dhabi | Raikkonen | «Macchina è andata bene»

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018 : l'analisi tecnica del sabato a Yas Marina : Hamilton in pista con la specifica 3 I tecnici della Mercedes, come anticipato alla vigilia, sono riusciti a recuperare la specifica 3 del motore endotermico di Lewis Hamilton , che aveva creato ...

F1 – La famiglia di Raikkonen protagonista ad Abu Dhabi : Robin e Rianna dolcissimi nei box Ferrari [GALLERY] : Robin e Rianna protagonisti del weekend del Gp di Abu Dhabi: i figli di Raikkonen dolcissimi nell’ultima gara di papà Kimi con la Ferrari Sono terminate le ultime qualifihce della stagione 2018 di F1: Lewis Hamilton ha conquistato una fantastica pole position ad Abu Dhabi, piazzandosi davanti al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Seconda fila per i Ferraristi, con Vettel e Raikkonen rispettivamente terzo e quarto sul circuito di ...

F1 Abu Dhabi - Vettel : «Mi sono goduto questa sessione - sono fiducioso» : YAS MARINA - ' Nel Q1 eravamo molto vicini, nel Q2 Lewis ha fatto un giro pazzesco, ho pensato che sarebbe stato difficile. Mi sono avvicinato tanto nel Q3 ma loro dovevano avere margine nell'ultimo ...

F1 Abu Dhabi - Bottas : «Obiettivo era pole - ma mi accontento» : YAS MARINA - ' Il mio obiettivo era la pole, non sono riuscito a ripetere il risultato dello scorso anno. Cercheremo di fare una doppietta anche in gara, sarebbe l'ideale '. Così Valtteri Bottas, ...

F1 Abu Dhabi - Bottas : «Obiettivo era la pole - cercheremo doppietta» : YAS MARINA - 'L'obiettivo era la pole, non mi aspettavo la seconda posizione ma il team, anche se ha vinto il Mondiale costruttori, continua a fare ottime prestazione '. Così Valtteri Bottas, ...

F1 Abu Dhabi - Hamilton : «Ho 'ammazzato' tutti nell'ultimo settore» : YAS MARINA - ' Di solito non dico mai che c'è un giro perfetto. Il primo tentativo non è stato spettacolare, c'era movimento nel posteriore. nell'ultimo ho cercato di restare calmo all'inizio, ho '...

F.1 - GP Abu Dhabi - Prima fila Mercedes : Hamilton domina : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018. Il cinque volte campione del mondo della Mercedes è riuscito a dominare la sessione, segnando la pole e il nuovo record del tracciato di Yas Marina fermando il cronometro sull'1:34.794. A completare la Prima fila tutta argentata è Valtteri Bottas, autore del secondo tempo. Seguono le due Ferrari, con Vettel davanti a ...

F1 – Ultime qualifiche super per Leclerc - il monegasco soddisfatto ad Abu Dhabi : “spero di portare l’Alfa Sauber a punti domani” : Le parole di Charles Leclerc dopo la sua ultima qualifica con l’Alfa Sauber prima della nuova sfida in Ferrari: la soddisfazione del monegasco ad Abu Dhabi E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Abu Dhabi: il britannico della Mercedes ha segnato un tempone sul circuito di Yas Marina, conquistando la sua 83ª pole position in carriera. Una splendida doppietta Mercedes ad Abu Dhabi, con Bottas alle spalle del campione del mondo. ...

