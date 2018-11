F1 | Abu Dhabi | pole ad Hamilton

F1 - Hamilton in pole ad Abu Dhabi : seconda fila per le Ferrari : YAS MARINO - L'ultima pole del mondiale 2018 va a Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Mercedes, campione del mondo con largo anticipo, partirà davanti a tutti sul circuito di Yas Marino. Con il tempo di 1'34'794, record della pista, Hamilton - all'undicesima pole in stagione e numero 83 della carriera, ha ...

Formula 1 - Abu Dhabi : Hamilton - pole stellare. Le Ferrari in seconda fila : Hamilton non fa sconti: anche nell'ultimo GP della stagione, ad Abu Dhabi, il campione del mondo della Mercedes partirà in pole position. Con il tempo di 1'34"794, l'inglese sulla pista di Yas Marina precede il compagno Bottas, +0"162,, con le Ferrari di Vettel, +0"331, e Raikkonen, +0"571, ...

Griglia di partenza F1 - GP Abu Dhabi 2018 : risultato e classifica qualifiche : Le qualifiche del GP di Abu Dhabi 2018 non hanno tradito le aspettative e hanno regalato grandi emozioni, sul circuito di Yas Marina abbiamo assistito alla lotta per la conquista dell’ultima pole position del Mondiale F1. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas e tutti gli altri big si sono dati battaglia per ottenere la partenza al palo e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. Di seguito la Griglia di ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : domani la gara. Programma - orario e tv : Dopo venti weekend di gara spalmati su otto mesi siamo giunti all’atto conclusivo della stagione della Formula 1, che domani si chiuderà con il Gran Premio di Abu Dhabi 2018. La gara conclusiva della stagione si disputerà sul circuito cittadino di Yas Marina a partire dalle ore 14.10 italiane (17.10 locali), con i piloti gareggeranno in notturna come in Bahrain e a Singapore. La Ferrari proverà a chiudere in bellezza un’annata ...

F1 - Abu Dhabi - Hamilton domina 3/e libere : ANSA, - ROMA, 24 NOV - Lewis Hamilton su Mercedes è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere in vista del gp di F1 che si correrà domani sul circuito di Yas Marina a Abu Dhabi, ultima ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi : guida del pilota - curve e punti critici : Ultima gara del Mondiale 2018 , analizziamo tutte le curve e le criticità di Abu Dhabi . Questo è quello che i piloti devono sapere per affrontare la gara sul tracciato di Yas Marina. Curva 1 Si ...