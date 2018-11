ilsole24ore

: Etichette e tasse sul cibo, l’Oms si mette ancora contro le conclusioni Onu: DAL NOSTRO CORRISPONDENTENEW YORK - Me… - fisco24_info : Etichette e tasse sul cibo, l’Oms si mette ancora contro le conclusioni Onu: DAL NOSTRO CORRISPONDENTENEW YORK - Me… - L_Scordamaglia : No tasse sullo zucchero, nè etichette a semaforo, ma corretto stile di vita con il giusto movimento, soprattutto se… -

(Di sabato 24 novembre 2018) ... soprattutto quelle dei paesi meno strutturati del sud del mondo, rischia di condizionare i delicati negoziati in corso a New York. Di mezzo c'è la tutela di un settore economico importantissimo per ...