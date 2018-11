Esecutivo in una crisi di nervi Casalino imbavaglia i ministri

Il produttore Esecutivo della serie animata di Castlevania sarebbe in trattative per realizzare una serie TV basata su The Legend of Zelda : Come segnala Gematsu, Adi Shankar, produttore esecutivo della serie animata di Castlevania, è in trattative per produrre una serie TV basata sul franchise di Nintendo, The Legend of Zelda, secondo un report di TheWrap.In un post su Instagram, in precedenza, con la didascalia "il successo di Castlevania ha creato questa opportunità", ha detto Shankar, "posso confermare che sto lavorando con una società di giochi giapponese storica per adattare ...