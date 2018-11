Ermal Meta imbarazza la Toffanin con la storia del preservativo

Ermal Meta dolci parole per l’ex fidanzata : “9 primavere parla di Silvia” : Ermal Meta a Verissimo parla dell’ex fidanzata Silvia Notargiacomo: la canzone 9 primavere è dedicata a lei Da sempre riservato sulla vita privata, Ermal Meta si è lasciato andare in un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante ha parlato per la prima volta dell’ex fidanzata Silvia Notargiacomo, con la quale è stato fidanzato per […] L'articolo Ermal Meta dolci parole per l’ex fidanzata: “9 ...

Ermal Meta e la dedica alla ex fidanzata : ‘Era la mia coperta quando avevo freddo’ : “Ho avuto una relazione durata 9 anni, questa canzone è il mio modo per ringraziare questa persona perché senza di lei non avrei fatto quello che ho fatto in questi 9 anni” Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo in onda sabato 24 novembre non pensa di toccare un tasto dolente per Ermal Meta quando gli chiede conto della canzone ‘9 primavere’ che lui ha scritto pensando a Silvia Notargiacomo, l’ex ...

Tutti gli ospiti del Capodanno a Bari su Canale5 - da Ermal Meta a Irama - Moro e Benji e Fede : Il Capodanno a Bari su Canale5 sarà ricco di artisti del momento. Si ripete l'appuntamento in piazza Prefettura che quest'anno sarà trasmesso dall'ammiraglia di Cologno e in contemporanea su Radionorba e sulle reti di RadioMediaset. La notizia arriva dalla conferenza stampa di presentazione dell'evento alla quale hanno preso parte il sindaco ci Bari Antonio Decaro e il presidente di Radionorba Marco Montrone. Sul palco del Capodanno a ...

Alessio Bernabei lascia il manager Gaetano Puglisi - i Modà Suraci : nel mondo della musica al collasso vince solo Ermal Meta : Alessio Bernabei lascia il manager Gaetano Puglisi che lo ha raccolto dopo l’addio ai Dear Jack e a Lorenzo Suraci (Baronda/RTL) il quale perde quest’anno due gruppi: i Modà e i The Kolors. Gli restano solo i Dear Jack (orfani di Bernabei). A chi è andata peggio? Il connubio tra Dear Jack e Baraonda, così come quello tra Modà e Ultrasuoni, sembrava annunciare un predominio indiscusso della scena musicale italiana. Passaggi in radio su grandi ...

Eredità - ancora una gaffe per i concorrenti : la signora ‘cade’ su Ermal Meta : Momenti di imbarazzo per Flavio Insinna a l’Eredità su Raiuno. Nella sfida tra Maria Cristina e il campione Michael, la signora deve rispondere a questa domanda: “All’Eurovision Song Contest 2018 Fabrizio Moro ha cantato in coppia con chi?”. Dopo qualche secondo la concorrente risponde sicura: “Ermal Metal”. E di fronte alla titubanza di Insinna lo incalza con lo sguardo a congratularsi con lei. Al gong, il ...

Ermal Meta e Dua Lipa tra gli ospiti del tributo a Scanderberg a Roma il 19 novembre : Sono stati annunciati gli ospiti del tributo a Scanderberg. Tra i nomi degli artisti già ufficiali spicca quello di Ermal Meta, che ha già espresso entusiasmo per la sua imminente partecipazione all'evento al quale sarà presente anche Dua Lipa. Saranno quindi Ermal Meta, Dua Lipa, Olen Cesari, Inva Mula, Kledi Kadiu, Genc Tukiçi, Rame Lahaj, Elhaida Dani, Lorik Cana, Eno Peci e Erza Muqolli a far parte del cast 'Uniti nella Musica e nel ...

Ermal Meta nei teatri con Gnu Quartet - 7 sold out e nuove date : Ermal Meta nei teatri con Gnu Quartet ha già messo a segno 7 sold out. Dei concerti in programma per il 2019, già 7 date hanno fatto registrare il tutto esaurito. Dopo il sold out dell'evento in programma al Teatro degli Arcimboldi di Milano per il 2 febbraio, sono sold out anche i concerti previsti a Napoli, Reggio Emilia, Trento, Bari, Venezia e Torino. Raddoppiano le date di Trento, Venezia e Torino e si aggiungono nuove location. Ermal ...

Ufficiale il raduno del fan club di Ermal Meta a Bologna : info e dettagli per partecipare all’incontro : Il raduno del fan club di Ermal Meta è finalmente Ufficiale. I Lupi di Ermal si incontreranno all'Estragon di Bologna nella giornata del 16 dicembre 2018 secondo le indicazioni che vi riportiamo di seguito. La condizione necessaria per poter partecipare è quella di essere tesserati al fan club per il 2018, quindi inviare una mail a carlotta@mescal.it nella quale siano indicati il proprio nome e cognome, il numero di tessera 2018 o la copia ...

Ermal Meta : il primo video musicale che ricorda di aver visto è un capolavoro del pop : O meglio, del re del pop The post Ermal Meta: il primo video musicale che ricorda di aver visto è un capolavoro del pop appeared first on News Mtv Italia.

Ermal Meta ci ha raccontato perché i videoclip musicali sono così importanti : Come non essere d'accordo con lui! The post Ermal Meta ci ha raccontato perché i videoclip musicali sono così importanti appeared first on News Mtv Italia.

MTV EMA 2018 : Ermal Meta stilosissimo in smoking sul red carpet : Adoriamo <3 The post MTV EMA 2018: Ermal Meta stilosissimo in smoking sul red carpet appeared first on News Mtv Italia.

Annalisa vince il Best Italian Act agli MTV EMA 2018 : l'annuncio in una videochiamata con Ermal Meta da Bilbao - video - : La videochiamata con Ermal Meta e l'annuncio del vincitore Italiano: Ti potrebbero interessare: Annalisa per Sound of Donna di Trussardi con Il mondo prima di te nello spot del nuovo profumo , video, ...

Annalisa vince il Best Italian Act agli MTV EMA 2018 : l’annuncio in una videochiamata con Ermal Meta da Bilbao (video) : Annalisa vince il Best Italian Act! La cantante ligure vince la categoria degli MTV EMA dedicata alla musica Italiana superando i voti totalizzati dagli altri 4 artisti nominati nella stessa categoria. Erano Calcutta, Liberato, Annalisa, Ghali e Shade gli artisti in nomination nella categoria Best Italian Act e nelle scorse ore Annalisa ha ringraziato ai fan per il premio finito direttamente nelle sue mani. L'annuncio ufficiale è giunto ...

Gordon ed Ermal Meta agli MTV EMA volano a Bilbao per il backstage : Gordon ed Ermal Meta agli MTV EMA si occuperanno del dietro le quinte. Yuri Gordon ed Ermal Meta partiranno alla volta di Bilbao per accompagnare il pubblico attraverso i retroscena dell'evento musicale europeo più atteso dell'anno. In quanto vincitore in carica del Best Italian Act, che ha vinto lo scorso anno, Ermal Meta volerà a Bilbao per svelare ai fan tutti i segreti degli MTV EMA 2018. Ermal non sarà solo: con lui ci sarà lo YouTuber ...