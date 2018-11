Enzo Paolo Turchi | la storia d' amore con Carmen Russo e altre curiosità

Pensioni - i vip che prendono poco - Enzo Paolo Turchi : 'Ci sono rimasto molto male' : Il tema Pensioni, con la prossima introduzione della quota 100, sta facendo discutere molto. Così, forse approfittando della cresta dell'onda, alcuni artisti svelano gli importi delle loro Pensioni, lamentandosi degli assegni esigui. Tra loro Enzo Paolo Turchi e Giucas Casella, il primo con un importo di 740 euro mentre il secondo di 800. Pensioni, diversi artisti percepiscono assegni bassi Il settimanale Spy ha riportato la rabbia di alcuni ...

Le pensioni dei vip - Enzo Paolo Turchi : “740 euro - ci sono rimasto male”. Giucas Casella : “800 euro - cifra ridicola” : La crisi colpisce anche i vip nostrani alle prese con pensioni piuttosto basse, inferiori ai mille euro al mese. I conti non tornano per colpa di agenti disonesti e regole antiquate, tutti davanti allo stesso risultato: incassano molto meno di quanto hanno versato. Il settimanale Spy racconta la rabbia di alcuni artisti che dopo lunghissime carriere, talvolta cinquantennali, si ritrovano con un pugno di mosche tra le mani. “Ci sono rimasto ...

«Pensione? Ridicola» - ecco quanto prendono Giucas Casella - Enzo Paolo Turchi e Wilma de Angelis : FUNWEEK.IT - Il settimanale SPY, in edicola oggi 23 novembre, ha preso in rassegna le pensioni di alcuni VIP che si trovano, dopo oltre 40 anni di carriera con ben poco in tasca e che al magazine ...

Enzo Paolo Turchi? “Oggi vivo così”. Arriva lo sfogo del marito di Carmen Russo : Siamo abituati a considerare Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo praticamente una cosa sola. Sposati dal 1987, ballerino e coreografo lui, showgirl, attrice e ballerina lei di 10 anni più giovane, si sono conosciuti nel 1983, dietro le quinte di Drive In e da quel giorno non si sono più lasciati. Hanno una figlia, Maria, che è nata il 14 febbraio 2013 grazie alla fecondazione assistita e proprio per un desiderio espresso dalla loro bambina, la ...

Lo sfogo di Enzo Paolo Turchi : "Ho una pensione da 740 euro" : Enzo Paolo Turchi adesso si sfoga. Come riporta il settimanale Spy, il marito di Carmen Russo parla della sua pensione e di fatto punta il dito, come fanno molti artisti italiani, contro l'assegno ...

I vip e le pensioni basse : da Enzo Paolo Turchi a Wilma De Angelis - leggi lo sfogo dei vip : l settimanale “Spy“, in edicola venerdì 23 novembre, racconta la rabbia di alcuni artisti italiani che dopo cinquant’anni di carriera si sono ritrovati a fare i conti con una pensione più bassa rispetto a... L'articolo I vip e le pensioni basse: da Enzo Paolo Turchi a Wilma De Angelis, leggi lo sfogo dei vip proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pensioni dei vip troppo basse : lo sfogo di Enzo Paolo Turchi - Giucas Casella - Edoardo Vianello : Il settimanale Spy, in edicola domani, venerdì 23 novembre 2018, ha raccolto le testimonianze di alcuni vip che, dopo tanti anni di carriera, ricevono Pensioni davvero irrisorie.prosegui la letturaPensioni dei vip troppo basse: lo sfogo di Enzo Paolo Turchi, Giucas Casella, Edoardo Vianello pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2018 16:39.

MotoGp – Le strade di Ducati e LorEnzo si separano : il post d’addio di Paolo Ciabatti è : Paolo Ciabatti dice addio a Jorge Lorenzo con un dolce post sui social: le parole del direttore sportivo del team di Borgo Panigale E’ terminata l’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati: al termine di due anni complicati, fatti di difficoltà e di qualche grande soddisfazione, il maiorchino è pronto per salire in sella alla Honda, oggi e domani, nei test IRTA di Valencia. La Ducati non si è opposta e, così come accaduto due anni ...

Intesa Sanpaolo - Cariplo - Acri e Cdp. Cosa succede nelle fondazioni - e tra Guzzetti e PalEnzona - : La spiegazione formale è che a capo del comitato di supporto ci deve essere un presidente di fondazione, mentre Palenzona nonostante il peso sostanziale nel mondo degli enti bancari non è presidente ...