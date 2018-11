Elisa confessa a Silvia Toffanin | «Amici mi manca molto | magari tornerò»

Elisa canta “Luce” in dialetto triestino e confessa di essere diventata “mona” : la nuova versione è da ridere : Elisa, ospite di Rds, ha cantato uno dei suoi più grandi successi, Luce, ma in dialetto triestino (l’artista è anta a Trieste). E la nuova versione è da ridere, perché la protagonista della canzone diventa “mona”, parola dialettale del Nord-est Italia. Video Instagram/Elisa Toffoli L'articolo Elisa canta “Luce” in dialetto triestino e confessa di essere diventata “mona”: la nuova versione è da ridere ...