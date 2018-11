Egitto | scoperta tomba di capo mummificatore

Eccezionale scoperta in Egitto - una necropoli di gatti : le mummie dei felini risalgono a tremila anni fa : Una missione archeologica egiziana ha riportato alla luce rare mummie di scarabei, oltre che decine di gatti venerati come divinità. Lo stupore dei ricercatori è stato enorme alla vista dei simulacri bronzei dei felini . Il ritrovamento è stato effettuato in necropoli di animali che custodivano anche un sarcofago di cobra e due di coccodrilli. Secondo il ministero delle Antichità egiziano si tratta delle “prime mummie di scarabei ad essere ...

Muore in vacanza in Egitto. La salma torna a casa - ma la scoperta è choc : È morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in Egitto, nella piscina di un resort che aveva scelto insieme alla moglie per trascorrere le vacanze. E Nel paese nordafricano era stata effettuata una prima autopsia, una pratica poi ripetuta quando la salma è tornata in patria, in Inghilterra. Ma qui i medici hanno fatto una scoperta agghiacciante: il corpo era privo di cuore e reni. David Humphries, che di lavoro faceva il meccanico, era ...