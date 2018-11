Ecclestone | Schumacher era leader | Vettel no

F1 - Bernie Ecclestone punge la Ferrari : “con Schumacher certe cose non sarebbero capitate” : L’ex patron del circus ha parlato della situazione in casa Ferrari, lanciando velenose frecciatine anche ad Arrivabene Ha lasciato il circus ormai da un po’, ma Bernie Ecclestone trova sempre il tempo per parlare di Formula 1. Mister E ha concesso un’intervista al quotidiano svizzero Blick, soffermandosi sulla situazione in casa Ferrari. L’errore di Singapore ha senza dubbio abbassato le possibilità di titolo per la ...