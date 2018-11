Doping Real Madrid | coinvolto anche Cristiano Ronaldo ed altri 9 calciatori NOMI e

Real Madrid - Sergio Ramos si difende dalle accuse di Doping : 'Mai fallito un controllo. Mi difenderò' : La finale di Cardiff, fino a qualche ora fa, era un bellissimo ricordo. Adesso, però, per Sergio Ramos sono cambiate un po' di cose. Già, colpa delle ultime rivelazioni di Football Leaks, secondo le ...

Caso Sergio Ramos - il Real Madrid non ci sta : “non c’è stata nessuna violazione delle norme antiDoping” : Dopo le rivelazioni circa una presunta positività di Sergio Ramos dopo la finale di Champions League a Cardiff, il Real Madrid ha fatto chiarezza Il Real Madrid non ci sta, il club blanco ha deciso di intervenire dopo la bufera scatenatasi su Sergio Ramos, il quale sarebbe stato trovato positivo all’antidoping in un controllo successivo alla finale di Champions League di Cardiff. AFP/LaPresse Una situazione misteriosa, che ha ...