Dolce Gabbana chiedono scusa ai cinesi per la pubblicità ritenuta ' razzista e sessista'

Dolce & Gabbana - Pechino e le «punizioni» commerciali : Ovunque, nel mondo, un imprenditore può fare un errore, usare un linguaggio inappropriato. Di solito sono i consumatori e il mercato a stabilire la gravità del fatto. Solo in Cina è costretto a ...

Dolce e Gabbana - le scuse alla Cina non basteranno a limitare i danni. Vi spiego perché : Doveva essere un evento epocale, una manifestazione di proporzioni bibliche, possibilmente con uno strascico mediatico lungo quanto la Grande Muraglia. E invece si è trasformato in un boomerang che potrebbe costare parecchio al marchio Dolce e Gabbana. La tanto attesa sfilata di una delle coppie di stilisti italiani più famose al mondo, che si sarebbe dovuta tenere a Shanghai in queste ore, è stata cancellata e rimandata a data da destinarsi. Il ...

Dolce&Gabbana - dopo la bufera la coppia si scusa con la Cina : “Amiamo la vostra cultura”. VIDEO : Travolti dalle polemiche, i fondatori di Dolce & Gabbana chiedono scusa al popolo cinese. In un VIDEO diffuso su Instagram, Stefano Gabbana e Domenico Dolce parlano del loro amore e rispetto per la cultura cinese. “Facciamo le nostre più sincere scuse al popolo cinese nel mondo intero”, afferma Gabbana. “Speriamo che il nostro fraintendimento della cultura cinese possa essere perdonato”. ”Siamo sempre andati ...

