Disputa legale in Belgio | sequestrate opere di Banksy

John Carmack annuncia di aver risolto qualsiasi Disputa legale con Zenimax : Le dispute legali tra John Carmack e Zenimax risalgono a quasi una decade fa, quando Zenimax acquisì id Software e Carmack lasciò la compagnia per accasarsi a Oculus.Ciascuna delle due parti ha da sempre accusato l'altra, con Carmack che sosteneva di non aver mai ricevuto tutto il denaro dell'acquisto di id Software e con Zenimax che invece lo accusava di aver sottratto dalla compagnia del codice relativo alla realtà virtuale per portarlo con sé ...