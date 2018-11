Diretta Amici | nella puntata del pomeriggio continua la formazione della classe

Blastingnews

: In diretta da Roma con gli amici di @Confcommercio, seguiteci! #legalitàmipiace LIVE ?? - matteosalvinimi : In diretta da Roma con gli amici di @Confcommercio, seguiteci! #legalitàmipiace LIVE ?? - matteosalvinimi : Buongiorno Amici. Ora in diretta su Rai Radio 1 a @radioanchio! #radioanchio ( - ItsLucyEm : Diretta Amici: nella puntata del pomeriggio continua la formazione della classa -

(Di sabato 24 novembre 2018)lascuola di, il talent ideato e condotto, da ormai diciotto anni, da Maria De Filippi.primaandata in onda settimana scorsa, che ha visto come ospite l'ex vincitore Irama, sono stati selezionati i primi tre protagonisti; per quanto riguarda la categoria Canto hanno fatto il loro ingresso Tish e Giordana Angi, mentre per il ballo, tra i tanti aspiranti, la scelta è ricaduta su Miguel Chavez.Dalladi oggi gli allievi ufficiali diventeranno cinque, infatti la commissione dovrà decidere sul destino di altri due persone che concorrono ufficialmente per il tanto bramato banco. Per chi ancora non lo sapesse, quest'anno ci sono delle novità anche in merito ai professori; infatti dietro alla "cattedra" siedono:...a leggere