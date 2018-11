Di Maio | Bankitalia parla e spread risale

Di Maio : “Bankitalia parla e spread sale “Su reddito e quota 100 nessun passo indietro. Rimpasto? Sarebbe surreale” : “Ieri lo spread stava scendendo, poi ha parlato Bankitalia ed è risalito. Bankitalia può dire ciò che vuole, per noi il rischio che lo spread rimanga così per anni non c’è, è una previsione sbagliata”. A dirlo è il vice premier Luigi Di Maio a Palermo, a margine della visita ai cantieri navali della Fincantieri, in riferimento al Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato venerdì in cui Palazzo Koch avverte ancora una ...

Manovra - Di Maio contro Bankitalia : “Lo spread sale quando loro parlano. La situazione si stabilizzerà” : “Bankitalia è libera di dire quello che vuole però ieri lo spread stava scendendo e dopo il suo intervento è risalito ed è sceso di nuovo in serata”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti dell’intervento di Bankitalia di ieri. “L’analisi di Bankitalia parte dal presupposto che da domani si rimettono sul mercato tutti i titoli di Stato ma non è così- dice – Quindi l’effetto che prevede ...

Di Maio : nessuno scudo a Bankitalia-Consob - difendiamo risparmiatori : "Non ci saranno scudi a Bankitalia e Consob nei risarcimenti ai truffati delle banche", lo ha detto Luigi Di Maio nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulle Bcc. Il vicepremier ha ribadito la sua ...

Di Maio : "Reddito e quota 100 - le risorse ci sono" | Tria : "L'economia rallenta - manovra indispensabile" | Bankitalia : l'aumento dello spread è costato 1 - 5 mld : Il vice premier: "C'è ancora tanto da tagliare". Per il titolare dell'Economia: "Le misure che il governo ha messo a punto rappresentano un percorso che aiuterà il Paese a crescere".

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

La lezione "pedagogica" di Mattarella a Di Maio e Salvini. In difesa di Bankitalia e dal "potere che inebria" : È un intervento ad altissima intensità politica, perché le regole e la loro difesa, in una democrazia, non sono un terreno neutro. Quasi "pedagogico" si sarebbe detto una volta, di fronte allo stravolgimento democratico in atto. È chiaro a chi sono le rivolte le parole del capo dello Stato quando ricorda che "l'esercizio del potere può provocare il rischio di fare inebriare, di perderne il senso del servizio e ...

Sergio Mattarella - la lezione a Luigi Di Maio dopo la fesseria su Bankitalia : Sergio Mattarella sgancia un siluro contro i grillini. Il presidente della Repubblica, infatti, ha sottolineato come le autorità indipendenti prescindono dalle scelte politiche 'a garanzia di tutti'. ...

Def - Salvini e Di Maio tirano dritto dopo il no di Upb e Bankitalia : L'Upb ha infatti giudicato troppo ottimistiche le previsioni macroeconomiche relative al 2019 contenute nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Giudizio negativo anche da ...

Def - Salvini : “Andiamo avanti nonostante spread e Bankitalia”. Di Maio : “Manovra atto di coraggio - non torniamo indietro” : Nessun passo indietro sulla manovra, indipendentemente da spread e bocciatura dell’Ufficio parlamentare di bilancio. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, vanno avanti e lo ribadiscono anche nella mattinata di mercoledì. Il Def varato dal Governo “è un atto di coraggio che gli italiani aspettavano da anni” e “non si può tornare indietro”, ha dichiarato il Cinque Stelle in un’intervista a Radio ...

Doppia bocciatura per il Def da Bankitalia e Upb : l'ira di Salvini e Di Maio : La giornata di ieri ha visto una Doppia, nettissima, bocciatura per il Def presentato dal governo giallo-verde. Prima Bankitalia ne ha fatto notare gli effetti modesti sulla crescita e la pericolosità, legata soprattutto alla volontà di superare le riforme pensionistiche degli ultimi vent'anni (il riferimento è, ovviamente, soprattutto alla legge Fornero), riforme dalle quali non si dovrebbe tornare indietro, dato che hanno migliorato la ...