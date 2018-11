Di Maio | Mi fido ciecamente di Salvini

blogitalia.news

(Di domenica 25 novembre 2018) Diesponente del Movimento Cinque Stelle dichiara di fidarsi del leader della Lega “Ci fidiamol’uno dell’altro, lavoriamo fianco a fianco: poi c’è sempre questo racconto che lui fa le cose per fregare me e io per parare le sue fregature. Ma non è cosi”. Lo dice a Palermo il vice premier Luigi Diai cronisti che gli chiedono dei rapporti con il leader della Lega Matteo. “Ci sentiamo dieci volte al giorno, non ho motivo di dubitare di lui”, aggiunge.A PROPOSITO DI: Luigi Diarrabbiato, in caso di vittoria a Corleone verrà ritirato il simbolo “Mai parlato, né affrontato il tema di un rimpasto di governo, parlare di poltrone in questa fase è surreale”, spiega e blinda il ministro Savona: “Savona é fondamentale per il governo, questa squadra deve continuare ad andare avanti ...