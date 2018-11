Di Maio | ' Mi fido ciecamente di Salvini e lui di me Spread sale quando Bankitalia parla'

Governo - Salvini : Mi fido di Di Maio - abbiamo davanti 5 anni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini : Di Maio persona rispettosa - mi fido di lui : Roma – “Mi fido di Luigi Di Maio che trovo persona coerente rispettosa e, come me, se prende un impegno lo porta avanti”. Lo dice Matteo Salvini vicepremier e ministro dell’Interno a ‘Uno mattina’ su Raiuno. L'articolo Salvini: Di Maio persona rispettosa, mi fido di lui proviene da RomaDailyNews.

Ddl Pillon - Di Maio smonta l'affido dei figli condiviso : "Così non va" : Il ddl Pillon sull' affido dei figli condiviso in caso di separazione dei genitori e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento non piace neanche a Di Maio , che anzi vuole modificarlo. La protesta ...

Manovra - Di Maio : mi fido di Tria ma dirigenti ci remano contro : Roma, 24 set., askanews, - Il problema non è il ministro Tria 'di cui ci fidiamo' ma il fatto che 'nella viscere dello Stato ci sono dirigenti che ci remano contro'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di ...