Di Maio intransigente sul candidato sindaco M5S di Corleone | ' Va espulso'

Blastingnews

: @fattoquotidiano Inceneritori, termovalizzatori ecc. una soluzione bisogna tovarla al più presto, non si può certo… - Angydeimonti : @fattoquotidiano Inceneritori, termovalizzatori ecc. una soluzione bisogna tovarla al più presto, non si può certo… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Il vicepremier e leader del M5S Luigi Dimostra assoluta intransigenza nei confronti deldiper il Movimento, Maurizio Pascucci. Tutto è accaduto ieri, nel giro di poche ore. Il leader pentastellato ha appreso, leggendo le news sul proprio cellulare, dell'esistenza di una foto in cui Pascucci è ritratto insieme al nipote del boss Bernardo Provenzano e, fatto forse ancora più grave, di sue dichiarazioni in merito alla volontà di 'aprire un dialogo con i parenti dei mafiosi'. A quel punto, Diha immediatamente annullato il proprio intervento al comizio finale in piazza, previsto per la serata aDinon concede sconti e si pronuncia per l'espulsione Pur non mettendo in dubbio la buona fede di Pascucci, Luigi Disi mostra assolutamentenelle proprie dichiarazioni. A 'quella gente', dice il leader pentastellato ...