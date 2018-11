Debito italiano e surplus tedesco | perché è sbagliato metterli sullo stesso piano

Banche in tilt. Pesano timori su Manovra e fuga da Debito italiano : In generale Pesano sul sentiment i timori per un rallentamento dell'economia globale , la non soddisfacente stagione delle trimestrali da poco conclusa, l' avvicinarsi della fine della politica ...

Debito pubblico italiano aumenta a settembre : aggiornamenti mettono l'Italia in un vicolo cieco : Logicamente un alto indebitamento pubblico ha tutta una serie di conseguenze su quella che è l'economia reale del Paese. Statisticamente per procedere ad una valutazione dell'ammontare del Debito ...

Monito Fmi : "Il Pil italiano arriverà all'1% - poi calerà | Pensioni - spread e Debito : impatto su crescita" : Per il Paese la "priorità assoluta" è rappresentata da riforme strutturali che rafforzino produttività e potenziale di crescita

Monito Fmi : "Pil italiano arriverà all'1% - poi calerà | Pensioni spread e Debito : impatto su crescita" : Per il Paese la "priorità assoluta" è rappresentata da riforme strutturali che rafforzino produttività e potenziale di crescita

“Patrimoniale” al 20% - il piano della Bundesbank per dimezzare il Debito italiano : Un fondo salva-Stato tutto interno, finanziato con il risparmio degli italiani attraverso titoli di Stato di solidarietà da sottoscrivere«forzatamente». È la provocatoria tesi lanciata sulla stampa tedesca da Karsten Wendorff, economista di punta della Bundesbank ...

Manovra - la ricetta della Bundesbank per dimezzare il Debito italiano : Un fondo salva-Stato tutto interno, finanziato con il risparmio degli italiani attraverso titoli di Stato di solidarietà da sottoscrivere "forzatamente". È la soluzione, a titolo personale, avanzata ...

Patrimoniale al 20% - il piano della Bundesbank per dimezzare il Debito italiano : Un fondo salva-Stato tutto interno, finanziato con il risparmio degli italiani attraverso titoli di Stato di solidarietà da sottoscrivere«forzatamente». È la provocatoria tesi lanciata sulla stampa tedesca da Karsten Wendorff, economista di punta della Bundesbank ...

Il piano della Bundesbank per dimezzare il Debito italiano : È questa la provocatoria, ma ampiamente argomentata, proposta lanciata oggi sulla FAZ da Karsten Wendorff, economista di punta della Bundesbank responsabile per il dipartimento delle finanze pubbliche nella banca centrale tedesca. Secondo l’autore, che ha scritto a titolo personale, non si tratterebbe di un prelievo forzoso ma un investimento forzoso, essendoci un rendimento...

Il grande business del Debito italiano : Se disaggreghiamo tale dato, l'Italia ha il 151% di debito pubblico , seconda in Europa " dopo la Grecia, e terza al mondo, con il Giappone che detiene il primato di paese con lo Stato più indebitato:...

Debito pubblico italiano più sicuro con la lira? Lo dicono le agenzie di rating : In effetti, la storia sarebbe più complessa, perché nulla si capirebbe senza conoscere cosa sia successo nell'ultimo decennio nel mondo, durante il quale i debiti sovrani sono complessivamente ...

Savona - il Debito pubblico italiano è assolutamente solvibile : Il ministro degli Affari europei Paolo Savona non sembra essere più di tanto preoccupato per il declassamento del debito sovrano dell'Italia da parte di Moody's a Baa3 , appena sopra il cosiddetto "...

Jp Morgan : “Impennata dello spread è opportunità di investimento. Sostenibilità del Debito italiano non in discussione” : “I fondamentali dell’Italia restano buoni, nonostante l’incertezza politica. Per questo, per noi, l’impennata dello spread italiano rappresenta un’opportunità di investimento“. Certo, “il problema numero uno per l’Italia è il debito ma, allo stato attuale, la sua Sostenibilità non è in discussione. La variabile chiave sarà la crescita economica e crediamo che le misure messe in atto dal governo possano essere di stimolo ...

Fmi taglia le stime del pil italiano : “1 - 2% nel 2018. Debito pubblico giù. Preservare riforme delle pensioni e del lavoro” : Italia fanalino di coda nell’area euro con una stima della crescita del pil fissata all’1,2% nel 2018 e dell’1% nel 2019, che rappresentano i tassi più bassi nell’Ue, nonostante la revisione al ribasso delle stime per Germania e Francia. Sono queste le previsioni del Fondo monetario internazionale contenute nel World Economic Outlook, nel quale viene stimato anche un calo del Debito pubblico italiano in calo dal 131,8% del Pil nel ...

Fmi taglia le stime del Pil italiano "Incertezza politica e Debito" : Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime sul Pil italiano portandolo all'1,2% nel 2018 (rispetto all'1,5% di aprile) e all'1% nel 2019 (dall'1,1% di aprile) Segui su affaritaliani.it