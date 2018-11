Dark Side of The Moon miglior album rock di sempre per i lettori di Louder

Darksiders 3 riceve un coinvolgente trailer incentrato su Furia e il suo cavallo Distruzione : Per celebrare l'imminente uscita di Darksiders 3, che sarà disponibile su Xbox One, PS4 e PC a partire dal prossimo 27 novembre, THQ Nordic e Gunfire Games hanno pubblicato oggi un nuovo trailer del gioco alquanto diverso dai precedenti.Piuttosto che focalizzarsi sull'azione e sulle orde di demoni fatti a pezzi da Furia, la protagonista, il nuovo trailer da spazio alla figura di Distruzione, la fedele cavalcatura dell'eroina le cui vicende ...

Darksiders 3 : la versione PS4 Pro si mostra nelle prime due ore di gameplay : Mentre questa mattina vi abbiamo riportato i dettagli tecnici della versione Xbox One X di Darksiders 3, ora un lungo filmato di gameplay ci mostra il titolo su PS4 Pro.Il video è stato pubblicato dal canale PlayStation Access e si concentra sulle fasi iniziali del gioco. Essendo un filmato piuttosto lungo contiene inevitabilmente degli spoiler, quindi se non volete alcuna anticipazione, vi invitiamo a interrompere la lettura.Che ne pensate di ...

Darksiders 3 ha come obiettivo la risoluzione 4K nativa su Xbox One X : Darksiders 3 è stato annunciato molti mesi fa e da allora non abbiamo sentito molto del titolo. Tutto ciò che sappiamo è che si focalizzerà su un nuovo protagonista e continuerà la storia dei giochi esistenti. Da un punto di vista tecnico, THQ Nordic ha chiarito che Darksiders 3 avrebbe supportato Xbox One X, ma nessun altro dettaglio è stato fornito dal publisher in merito.come riporta Windows Central, i possessori di Xbox One X e PlayStation 4 ...

Un video ci mostra l'intro di Darksiders 3 : Darksiders 3 è certamente un'altra uscita di peso per questa seconda parte del 2018. Il gioco di THQ Nordic e Gunfire Games è in arrivo alla fine del mese e, per lenire l'attesa, ecco arrivare un nuovo video che si affianca al recente dedicato a Furia.Nello specifico, questa volta possiamo dare uno sguardo all'intro di Darksiders 3:Che ne dite?Read more…

E3 2011 : Nintendo chiese agli sviluppatori di Darksiders 2 una demo funzionante per Wii U ma non venne mai mostrata : Molti di voi si ricorderanno di Darksiders II, titolo realizzato da Vigil Games e pubblicato da THQ, riporta Nintendolife.Darksiders 2 era uno dei pochi lanci di terze parti del periodo, stiamo parlando dell'era di Wii U, quando nel 2012 gioco venne lanciato per la console Nintendo.Ebbene non sapete che all'E3 2011 una demo di Darksiders 2 per Wii U doveva essere proiettata sul palco, ma non venne mai mostrata. Nintendo chiese al team dietro al ...

Darksiders 3 sta arrivando : ecco un nuovo trailer che mostra Furia in azione : Sempre meno giorni ci separano dall'arrivo dell'atteso Darksiders 3 di THQ Nordic e Gunfire Games. Il titolo sbarcherà su PC e console a fine mese e, oggi, in vista dell'imminente lancio, possiamo tornare ad ammirare il gioco.Nello specifico, IGN ha condiviso un nuovo trailer che ci permette un nuovo sguardo alle ambientazioni del gioco e alla protagonista Furia mentre affronta i nemici.Vi ricordiamo che Darksiders 3 è in arrivo il 27 novembre ...

Darksiders 3 : I Requisiti PC Ufficiali : Gunfire Games ha rivelato i Requisiti di sistema Ufficiali minimi e raccomandati per la versione PC di Darksiders 3, scopriamoli insieme. Darksiders 3: I Requisiti PC In Darksiders 3 vestiremo i panni di Furia, il terzo dei 4 Cavalieri dell’Apocalisse, il quale dovrà riuscire a riportare l’equilibrio in un pianeta terra in distruzione. Per la prima volta ci troveremo faccia a faccia con i 7 peccati ...

Darksiders 1 e 2 si aggiornano al 4K su Xbox One X : Se avete una Xbox One X e apprezzate lo stile di gioco offerto dalla saga di Darksiders, vi è una buona notizia per voi.Il primo ed il secondo capitolo della serie sono stati infatti aggiornati al 4K su Xbox One X, continua dunque il supporto alla massima risoluzione promesso da Microsoft, riporta Gamereactor.Il 27 novembre come saprete uscirà Darksiders 3, la terza puntata della serie, per cui THQ Nordic e MS devono aver pensato che questo ...

Darksiders 3 entra ufficialmente in fase gold : Manca ormai poco meno di un mese all'uscita di Darksiders 3, il titolo sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da THQ Nordic in uscita il prossimo 27 novembre su PS4, Xbox One e PC.Intervenendo su Twitter, il design director del gioco, John Pearl, ha potuto dare una lieta notizia a tutti coloro che attendono di poter impersonare Furia in Darksiders 3. Lo sviluppo è stato infatti appena completato e il titolo è entrato ufficialmente in fase ...

PS4 : i giochi in uscita a novembre 2018 - arrivano Hitman 2 - Darksiders 3 e molti altri : Il mese di ottobre è notoriamente per i videogiocatori un mese molto importante. Lo è stato anche quest'anno: dopo l'uscita di Assassin's Creed Odyssey [VIDEO], WWE 2K19, Call of Duty Black Ops 4, SoulCalibur 6, Red Dead Redemption 2, c'era davvero poco da chiedere agli sviluppatori ed alle case produttrici, eppure il finale dell'anno avra' ancora dei titoli particolarmente interessanti che sicuramente incolleranno i videogiocatori agli schermi. ...

PS4 : i giochi in uscita a novembre 2018 - arrivano Hitman 2 - Darksiders 3 e molti altri : Il mese di ottobre è notoriamente per i videogiocatori un mese molto importante. Lo è stato anche quest'anno: dopo l'uscita di Assassin's Creed Odyssey, WWE 2K19, Call of Duty Black Ops 4, SoulCalibur 6, Red Dead Redemption 2, c'era davvero poco da chiedere agli sviluppatori ed alle case produttrici, eppure il finale dell'anno avrà ancora dei titoli particolarmente interessanti che sicuramente incolleranno i videogiocatori agli schermi. ...

Darksiders 3 : THQ Nordic conferma la durata del gioco e il supporto all'HDR : Tra poco più di un mese, Gunfire Games e THQ Nordic pubblicheranno Darksiders 3, il terzo capitolo della serie RPG d'azione / avventura.In vista del lancio, Wccftech ha avuto l'opportunità di intervistare Reinhard Pollice, Business & Product Development Director di THQ Nordic, che ha confermato la durata media del gioco.La domanda sul tempo di gioco è sempre complicata in quanto dipende da numerosi fattori. In media, però, Darksiders 3 ...

Darksiders 3 avrà due DLC post-lancio : The Crucible e Keepers of the Void : THQ Nordic e Gunfire Games hanno oggi confermato l'uscita di due DLC di Darksiders III, che saranno disponibili dopo il lancio fissato il 27 Novembre. I giocatori potranno avventurarsi in nuove sfide, nuovi enigmi e affrontare nuovi nemici in The Crucible e Keepers of the Void. Scopriamo i DLC nel comunicato ufficiale: The Crucible Read more…

DarkSIDERS 3 : THQ Nordic annuncia i contenuti post lancio : Ci stiamo avvicinando all’uscita del tanto atteso DARKSIDERS 3, nel frattempo THQ Nordic e Gunfire Games annunciano il rilascio di contenuti post lancio, due DLC molto interessanti, scopriamo insieme di cosa si tratta. DARKSIDERS 3: I contenuti post lancio Il primo contenuto previsto dopo il lancio del gioco, prende il nome di The Crucible. Il DLC in questione ci porterà ad esplorare una nuova location, nella quale potremo ...