Daniela Santanchè in versione mamma | eccola insieme al suo unico figlio | Lorenzo

Daniela Santanchè : età - altezza - peso - marito - figlio : Daniela Garnero Santanchè nasce a Cuneo da papà imprenditore. Si laurea nel 1983 in Scienze Politiche a Torino e approda definitivamente alla politica solo nel 2001 quando viene eletta deputata della Camera per Alleanza Nazionale, ruolo che manterrà fino al 2008. Le elezioni del 2008 che seguono la caduta del governo Prodi vedono come candidato alla Presidenza del Consiglio da parte de La Destra, proprio Daniela Santanchè . Di fatto è la prima ...

Daniela Santanché vede Mario Monti in tv e sbrocca : 'Orrore' : 'Fanno ancora parlare Monti, l'unico del quale abbiamo prove certe della sua incapacità a far ripartire l'economia. Orrore'. Lo scrive Daniela Santanchè su Instagram, dove mostra lei con le mani dei capelli davanti al televisore in cui appaiono le immagini dell'ex premier in onda su7. In effetti, un ...