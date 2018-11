Da Bari al Nord Italia per derubare i camionisti | 7 arresti

Bari - due incidenti sulla ss16 : traffico paralizzato verso nord. Coda da Japigia a Poggiofranco : Quaranta minuti per arrivare da Japigia a Poggiofranco , dall'uscita 14 alla 11. traffico paralizzato questa mattina sulla ss16 in direzione nord, due incidenti hanno praticamente paralizzato la ...

Bari - doppio incidente sulla statale 16 : carambola fra auto e bus. Traffico paralizzato in direzione nord : Traffico in tilt sulla statale 16. Poco dopo l'ora di pranzo, infatti, ben due incidenti, entrambi in direzione nord, stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti baresi. Il primo, il ...