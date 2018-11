Curling | Europei 2018 | Svezia femminile in trionfo | le Campionesse Olimpiche battono la

Curling - l’Italia spezza un digiuno durato 40 anni : splendido bronzo per gli azzurri agli Europei di Tallinn : La Nazionale maschile ha battuto la Germania nella finale per il terzo posto, permettendo agli azzurri di vincere una medaglia europea dopo 40 anni l’Italia del Curling maschile riscrive la storia. Dopo quasi quarant’anni di digiuno la Nazionale azzurra torna sul podio di un Europeo conquistando a Tallinn, in Estonia, una strepitosa medaglia di bronzo. Nell’edizione di Varese del 1979 Giuseppe Dal Molin, Andrea Pavani, Giancarlo Valt ed ...

Svezia-Scozia - Finale maschile Europei Curling 2018 : programma - orario e tv. Il calendario completo : Oggi (sabato 24 novembre) Svezia e Scozia si affronteranno nella Finale maschile degli Europei 2018 di curling. Alle ore 14.00 italiane sul ghiaccio di Tallinn (Estonia) gli scandinavi, guidati dal veterano Niklas Edin, andranno a caccia del quinto oro continentale consecutivo. Chi proverà ad interrompere questo dominio è la Scozia di Bruce Mouat, che nel round robin è stata l’unica a tenere testa agli avversari, venendo superata per un solo ...

Svezia-Svizzera - Finale femminile Europei Curling 2018 : programma - orario e tv. Il calendario completo : Oggi si gioca Svezia-Svizzera, Finale femminile degli Europei 2018 di curling. A Tallinn (Estonia) si affronteranno le due grandi favorite della vigilia: da una parte le Campionesse Olimpiche che vanno a caccia del 20esimo titolo continentale della storia (non si impongono dal 2013), dall’altra le forti elvetiche che inseguono la nona affermazione (l’ultima risale al 2014). Si preannuncia una bella battaglia tra le scandinave guidate ...

Curling - Europei 2018 : gli azzurri scrivono la storia! L’Italia maschile conquista uno straordinario bronzo e torna sul podio dopo 39 anni : Il sogno diventa realtà e gli azzurri scrivono una pagina indelebile nella storia dello sport italiano: L’Italia maschile torna sul podio agli Europei di Curling dopo 39 anni. La giornata odierna a Tallinn (Estonia) resterà negli annali, perché ciò che i nostri portacolori hanno realizzato in questa rassegna continentale è qualcosa di davvero straordinario. Gli autori di questa impresa sono stati lo skip Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano ...

Curling - Europei 2018 : la Svezia va a caccia del doppio titolo - Scozia e Svizzera le avversarie : Domani si svolgeranno a Tallinn (Estonia) le finali per l’oro degli Europei 2018 di Curling con la Svezia che affronterà al maschile la Scozia, mentre al femminile la Svizzera. L’obiettivo degli scandinavi sarà quello di conquistare entrambi i titoli, un’impresa riuscita per l’ultima volta nel 2001. Andiamo quindi a scoprire le prospettive di queste due grandi sfide. Nella finale maschile la Svezia si presenterà da imbattuta e andrà a caccia del ...

LIVE Italia-Germania Curling - Finale 3°-4° posto Europei 2018 in DIRETTA : 2-2 dopo due end : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, Finale per il bronzo degli Europei 2018 di curling. Gli azzurri arrivano a questa gara dopo aver realizzato un grandissimo torneo a Tallinn (Estonia) e sono pronti a chiuderlo in bellezza, conquistando una storica medaglia. L’Italia maschile infatti è salita sul podio continentale una sola volta, nel lontano 1979, quando conquistò il bronzo davanti al pubblico di casa a Varese. La ...

Curling - Europei 2018 : Svezia-Svizzera la finale femminile - battute Russia e Germania : Svezia e Svizzera si affronteranno nella finale femminile degli Europei 2018 di Curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Le due Nazionali hanno confermato il pronostico della vigilia nelle semifinali odierne e domani (ore 09.00) si contenderanno la medaglia d’oro: le scandinave hanno perso gli ultimi due anni conclusivi e non vincono dal 2013 (19 titoli nella storia, nessuno come loro) mentre le elvetiche vinsero il loro ...

Italia-Germania Curling - Finale terzo posto Europei 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi venerdì 23 novembre (ore 18.00) l’Italia affronterà la Germania nella Finale per la medaglia di bronzo agli Europei 2018 di curling. A Tallinn (Estonia) la nostra Nazionale maschile insegue uno storico terzo posto: dopo aver perso la semiFinale contro la Scozia soltanto all’extra-end, gli azzurri se la dovranno vedere con i tedeschi che ieri sono stati surclassati dalla Svezia, l’obiettivo è quello di salire sul podio come ...

Curling - Europei 2018 : oggi le finali per il bronzo. Programma - orari e tv. Il calendario completo : oggi (venerdì 23 novembre) si svolgerà la penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Alle 13.00 si disputeranno le semifinali femminili con la Svizzera, prima nel round robin da imbattuta, che affronterà la Germania, mentre le campionesse olimpiche della Svezia affronteranno la Russia. Alle 18.00 si svolgeranno invece le finali per il bronzo, con l’Italia maschile che sfiderà la Germania per conquistare una ...

Curling - Europei di Tallinn : l’Italia giocherà per il bronzo : Curling, Europei di Tallinn: la Nazionale italiana maschile giocherà la finale per il terzo posto in terra estone Non sarà oro e neppure argento, ma l’Italia maschile di Curling resta comunque in corsa per una medaglia agli Europei di Tallinn, in Estonia. Sconfitti in mattinata per 10-6 dalla Russia nell’ininfluente ultimo match del girone, gli azzurri Joel Retornaz (skip, Sporting Club Pinerolo), Fabio Ribotta (Sporting Club ...

Curling - Europei 2018 : il sogno della finale per l’Italia sfuma all’extra end. Gli azzurri si giocheranno il bronzo con la Germania : Una partita emozionante, equilibrata e combattuta fino all’ultima stone, su cui è però sfumato il sogno di una storica finale per gli azzurri. l’Italia maschile viene sconfitta 9-6 dalla Scozia nella semifinale degli Europei di Curling 2018 e lotterà quindi per la medaglia di bronzo. Questa sera a Tallinn (Estonia) i nostri portacolori hanno messo il cuore sul ghiaccio, dando tutto ciò che avevano e hanno comunque dimostrato di aver raggiunto il ...