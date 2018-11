Crolla un muro a Bordighera per via del maltempo

Maltempo : gravi disagi in Sicilia. Strade sommerse a Lentini - Crolla muro a Solarino : Forti disagi in Sicilia per il Maltempo. Nella notte danni a Lentini e Solarino, colpito il siracusano. Pesanti disagi tra ieri sera e la notte sulla Sicilia orientale a seguito dei forti nubifragi...

Roma - Crolla muro di tufo in viale Trinità dei Monti - al Pincio : “Nessun ferito” – FOTOGALLERY : Un muro di contenimento in tufo, alto circa tre metri e lungo 5, ha ceduto domenica sera al Pincio, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Non ci sono stati feriti e l’area è stata transennata. A quanto riferito da fonti della Polizia locale, il muro si trova su viale Trinità dei Monti in direzione Pincio subito dopo Villa Medici. Il 31 agosto un altro crollo si era verificato ai Fori Imperiali, dove si era staccato ...

Roma - Crolla muro di tufo al Pincio per il maltempo : nessun ferito : Un muro di contenimento in tufo, alto circa tre metri e lungo 5, ha ceduto ieri sera al Pincio, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Non ci sono stati feriti e l'area è ...

Maltempo Roma : Crolla muro di tufo al Pincio - nessun ferito : In centro a Roma, al Pincio, ieri sera è crollato un muro di contenimento in tufo, alto circa 3 metri e lungo 5: sul posto vigili del fuoco e polizia locale. L’area è stata transennata, non si sono registrati feriti. L'articolo Maltempo Roma: crolla muro di tufo al Pincio, nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Sanremo : dopo le piogge della notte prima frana - muro di 3 metri Crolla in via D'Annunzio - Foto - : Primi effetti delle piogge che questa notte hanno colpito la nostra provincia. Come era prevedibile si registrano le prime frane che, almeno per ora, sono tutte di lieve entità. La prima è da ...

Nubifragio a Piazza Armerina : Crolla il muro di una casa : Il muro di una casa è crollato la notte scorsa a Piazza Armerina in provincia di Enna per un Nubifragio. Strade invase dal fango. Oggi scuole chiuse

Caso Cucchi - la sorella : 'Il muro è Crollato' : Ilaria, ospite del nostro Tg delle 20: 'Ora sappiamo e saranno in tanti a dover chiedere scusa a Stefano e alla sua famiglia' -

E' Crollato il muro di gomma sul caso Cucchi : Roma, 11 ott., askanews, - Un'altra verità per Stefano Cucchi. Nel processo bis per la morte del giovane geometra il pm Giovanni Musarò ha spiegato che uno degli imputati si è sfilato di fatto dal '...

"Il muro è Crollato". Un carabiniere ha accusato i colleghi del pestaggio di Stefano Cucchi : A nove anni dai fatti, sono ancora aperti i processi scaturiti dalla morte di Stefano Cucchi, il geometra di 31 anni arrestato dai carabinieri il 16 ottobre del 2009 per detenzione di stupefacenti e deceduto sei giorni all'ospedale Sandro Pertini. E dopo la celebrazione di un processo 'sbagliato' che vedeva imputati tre agenti della polizia penitenziaria accusati di aver pestato Cucchi nelle celle di sicurezza del tribunale ...

Processo Cucchi - carabiniere imputato ammette il pestaggio accusa due colleghi. Ilaria : "Il muro è Crollato" : Colpo di scena all'inizio dell'udienza che vede alla sbarra cinque militari. La sorella: "Ora in tanti dovranno chiedere scusa a Stefano e alla nostra famiglia". "Bravo Francesco ti sei ripreso la tua dignità" scrive Casamassima, l'appuntato che fece riaprire il Processo

Processo Cucchi - carabiniere imputato accusa due colleghi del pestaggio. Ilaria : "Il muro è Crollato" : Colpo di scena all'inizio dell'udienza che vede alla sbarra cinque militari. La sorella: "Ora in tanti dovranno chiedere scusa a Stefano e alla nostra famiglia"

Processo Cucchi - carabiniere confessa il pestaggio e accusa due colleghi imputati. Ilaria : "Il muro è Crollato" : Colpo di scena all'inizio dell'udienza che vede alla sbarra cinque militari. La sorella: "Ora in tanti dovranno chiedere scusa a Stefano e alla nostra famiglia"

Maltempo - Crolla un muro a Ercolano : distrutte due auto - spavento tra i residenti : Ercolano - La pioggia caduta copiosa in particolare nella notte, è la causa principale del crollo di un muro avvenuto in via Marittima. Nel cedimento sono praticamente andate distrutte due auto, che ...

Crolla muro del Duomo a Città di Castello - nessun ferito [Foto e video] : Crolla muro del Duomo a Città di Castello, nessun ferito La squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Città di Castello con l'assistenza di un mezzo 'aereo' , autoscala, provieniente dalla ...