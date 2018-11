Cristiano Ronaldo nella storia della Juventus | battuti Inzaghi | Higuain e Trezeguet

Juventus-SPAL : Cristiano Ronaldo timbra il cartellino - il VIDEO del gol dell’1-0 : Juventus-SPAL : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio i bianconeri grazie ad una bella rete da sviluppi di un calcio di punizione Juventus-SPAL : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio i suoi uomini. 1-0 alla mezz’ora per i bianconeri, gara sbloccata dal calciatore portoghese che ha insaccato di sinistro su sviluppi di un calcio di punizione ben calciato da Pjanic. Un gesto tecnico che è sembrato semplice svolto da Cristiano ...

Juventus - Paratici incensa Cristiano Ronaldo : “il calciatore più importante della storia del calcio” : Juventus -SPAL, Fabio Paratici ha ‘salutato’ Marotta ed ha parlato di Cristiano Ronaldo in termini davvero elevati Fabio Paratici ha preso le redini della Juventus per quanto concerne la sfera sportiva, il tutto dopo l’addio di Beppe Marotta. Oggi ai microfoni di Skysport si è presentato dunque Paratici , il quale ha avuto belle parole per CR7 ma anche per il suo predecessore Marotta: “Solo un folle può dubitare delle ...

Real Madrid - Benzema : 'Ora che Cristiano Ronaldo non c'è - tocca a me far vincere la squadra' : Sesto posto in classifica con 20 punti, a -4 dalla capolista Barcellona. Il Real Madrid sta provando a risalire con Santiago Solari in panchina, per rientrare in corsa per la vittoria della Liga ...