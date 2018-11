Crackdown 3 | Nuovi dettagli sulla campagna

gamerbrain

: Crackdown 3: Nuovi dettagli sulla componente single player, quella multiplayer e sul piano post-lancio… - GamesPaladinsIT : Crackdown 3: Nuovi dettagli sulla componente single player, quella multiplayer e sul piano post-lancio… - Eurogamer_it : Crackdown 3: giungono nuovi dettagli su campagna e microtransazioni #Crackdown3 -

(Di sabato 24 novembre 2018) Il direttore creativo di Microsoft Studios “Joseph Staten” e il capo della produzione “Jorg Neumann” hanno rilasciatoe interessantidi3, ve li riportiamo di seguito.Crakdown 3: Nuove informazioniLaè stata pensata sia per giocarla con gli amici che da soli, vanta una struttura più contenuta ed è ambientata in un enorme mondo aperto, i giocatori potranno esplorarlo da cima a fondo.Sono presenti numerosi set di armi che il giocatore può padroneggiare per eliminare i nemici e non solo. Come per i precedenti capitoli, è possibile decidere l’ordine dei boss da sconfiggere, ve ne sono 9 in totale.La storia ruota attorno al protagonista, il quale dovrà salvare la città dalla criminalità. Abbiamo pensato di offrire una ...