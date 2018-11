Corteo a Roma | ' Non una di meno'

Violenza sulle donne - attese oltre 10mila persone al Corteo di Roma. E Spadafora lancia la campagna #lapartitaditutti : Urlano “la mia libertà non si vende” o “libere di vivere” e sono pronte a marciare per dire, ancora una volta, ‘basta’ alla Violenza sulle donne. Sono le migliaia di persone che stanno prendendo parte allo ‘stato di agitazione permanente’ organizzato dal gruppo femminista Non una di meno che da Piazza della Repubblica, a Roma, arriverà a piazza di Porta San Giovanni. Previsti almeno 10mila ...

Roma - Corteo contro la violenza sulle donne a Roma : Manifestazione contro la violenza sulle donne a Roma promossa dal comitato 'Non una di meno'. Al corteo sono numerose le sigle presenti, tra queste la Casa delle donne Internazionale, molti collettivi ...

"Chi discrimina è già sconfitto". Mimmo Lucano guida il Corteo di Roma contro il razzismo : "Noi non rappresentiamo chi ha il potere, non rappresentiamo chi produce più consensi, ma saremo sempre presenti. Potranno vincere mille volte, ma è una sconfitta scegliere di essere dalla parte della discriminazione. Che vittoria è?" Domanda retorico Mimmo Lucano sul palco improvvisato di piazza San Giovanni, dove la manifestazione, partita alle 14 da Piazza della Repubblica ha terminato da poco la sua corsa. Sono le 18 e ...

Migranti : Corteo Roma - manifestante colto da malore muore in ospedale : Una persona è stata colta da malore mentre stava partecipando alla manifestazione di oggi pomeriggio, a Roma, contro il razzismo ed è deceduta in ospedale. Dai primi elementi raccolti, si tratta di un cittadino etiope di circa 55 anni, che si è sentito male nei pressi di Piazza Esquilino e, nonostante i soccorsi immediati da parte di un medico presente al corteo, è morto. L'uomo ...

Roma - Corteo contro il razzismo. Applausi per Mimmo Lucano : “Siamo minoranza - ma non perdiamo la voce” : Applausi e cori “Mimmo siamo tutti con te” all’arrivo di Domenico Lucano, sindaco di Riace sospeso, in piazza della Repubblica, al corteo nazionale contro il razzismo e decreto sicurezza. “C’è tanta emozione perché ci sono tante persone, non immaginavo fosse così – ha detto Lucano dietro a uno striscione con su scritto “Riace non si arresta – io mi considero uno dei tanti qua. Non possiamo ...

Corteo Roma : no razzismo - sì accoglienza : 17.29 "Uniti e solidali contro il razzismo", "accoglienza per tutti" sono gli striscioni dietro ai quali sfila il Corteo contro il dl sicurezza, a Roma. Gli organizzatori parlano di centomila manifestanti in piazza. Al Corteo è presente anche il sindaco di Riace Mimmo Lucano-al centro di una indagine su irregolarità nel sistema dell'accoglienza dei migranti. Tra gli slogan "Giù le mani da Riace", "Contro l'esclusione sociale","Contro il ...

Dl sicurezza - Corteo a Roma con Mimmo Lucano. Cori contro Salvini e Di Maio : Migliaia di persone in piazza nel centro di Roma - blindato dalle misure di sicurezza previste dalla Questura - per il corteo pacifico contro il decreto Salvini e il razzismo. Applausi e Cori - " ...

Roma - Corteo antirazzista da Piazza della Repubblica a San Giovanni. Applausi per Mimì Lucano : La denuncia di Sinistra Italiana: "Bus fermati alle porte di Roma, manifestanti perquisiti e schedati"

Roma - Corteo antirazzista contro il decreto Salvini : bus dei manifestanti fermati dalla polizia : Si svolgerà oggi a Roma, a partire dalle 14, la prima grande manifestazione contro il decreto Salvini: appuntamento a Piazza della Repubblica, poi si sfilerà fino a San Giovanni in Laterano. Attese decine di migliaia di persone, ma la polizia sta fermando decine di bus alle porte della capitale per controlli e perquisizioni. Gli organizzatori della manifestazione: "Vogliono intimidirci".Continua a leggere

Roma - Corteo "contro Salvini e razzismo" : 9.55 Circa 20.000 persone arrivate a Roma per la manifestazione contro il governo ed in particolare "contro il Decreto Salvini e i razzismo". Nella Capitale 100 pullman giunti da tutto il Paese. Il corteo parte alle 14 da Piazza della Repubblica e giunge a Piazza di Porta San Giovanni alle ore 19. Questo l'itinerario: Viale Luigi Einaudi, Piazza dei Cinquecento, via Cavour, Piazza dell'Esquilino, via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore,via ...

Roma - Corteo Forza Nuova : 'Chiediamo lavoro - ci danno immigrazione' : Forza Nuova in strada a Roma per la 'Marcia dei Patrioti'. 'Chiediamo lavoro, ci danno immigrazione' lo slogan dei militanti.

Predappio - Corteo per la Marcia su Roma. Il sindaco : «Divieti? Spettano ad altri» : BOLOGNA «Detto che tutti hanno il diritto di manifestare, non sono io deputato a rilasciare le autorizzazioni. È un compito che spetta a chi gestisce l'ordine pubblico, questura e prefettura. Io per ...