Corte di Giustizia Ue | nessun diritto d’autore per il “sapore”

Sanità : Corte Giustizia Ue dà ragione a Veneto su uso Avastin per malattie occhio (2) : (AdnKronos) - "Nel sostenere l'opportunità di usare l'Avastin per le maculopatie – ricorda l'Assessore alla Sanità Luca Coletto – avevamo ampie evidenze scientifiche e oggi possiamo dire che il non esserci arresi alle pur comprensibili logiche commerciali è stata la scelta giusta. A parità di effett

Sanità : Corte Giustizia Ue dà ragione a Veneto su uso Avastin per malattie occhio : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Nel contenzioso che avviammo anni addietro non avevamo interessi commerciali o industriali da difendere, ma esclusivamente una soluzione migliore dal punto di vista clinico ed economico per i malati e i contribuenti del Veneto. Ottenere ragione dalla Corte di Giustizi

Brexit - il governo britannico vuole impedire l’udienza alla Corte di giustizia dell’Unione europea : Poche ore fa la Corte Suprema del Regno Unito ha comunicato di avere ricevuto dal ministro per la Brexit una richiesta volta a ottenere il permesso di proporre appello contro una decisione nel caso che lo oppone a un gruppo di politici scozzesi e al direttore del Good Law Project, l’avvocato Jolyon Maugham. Il gruppo di politici aveva chiesto alla Court of Session, in Scozia, una pronuncia a proposito della notifica prevista ...

Brexit. Mercato unico - unione doganale - Corte di giustizia : i nodi e le promesse tradite dalla May nell’intesa con Bruxelles : “Uscire senza accordo è meglio che farlo con un cattivo accordo”. Theresa May queste parole le ha ripetute fino all’ultimo, anche a fine settembre durante un suo discorso da Downing Street, quando le trattative sulla Brexit sembravano essersi irrimediabilmente impantanate. Sono passati quasi due mesi e la bozza di accordo tra unione europea e governo britannico, invece, è realtà. Ma tradisce molte delle promesse che la premier britannica aveva ...

La Corte di giustizia Ue : l'Italia recuperi l'Ici non versata dalla Chiesa : Roma - Dall'Europa arriva una sentenza potenzialmente deflagrante per l'Italia: lo Stato dovrà recuperare l'Ici non versata dalla Chiesa dal 2008 al 2012. Una somma che si aggira intorno ai 4-5 ...

La Corte di Giustizia Ue : l'Italia deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa : Il ricorso era stato promosso dalla scuola Montessori di Roma, danneggiata dalla "concorrenza falsata" degli adiacenti istituti cattolici. La Corte di Giustizia ha ritenuto invece legittime le esenzioni dall'Imu, l'imposta succeduta all'Ici, introdotte dal governo Monti.

Polonia - Corte di giustizia Ue chiede stop a riforma della giustizia : Con particolare velocità, la Corte europea di giustizia in Lussemburgo ha deciso di chiedere la sospensione immediata della controversa riforma della Corte suprema in Polonia. Tra le altre cose, il ...

Polonia - la Corte di giustizia accoglie il ricorso Ue : “Sospendere l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici” : “Sospendere immediatamente l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici”. L’ordine diretto a Varsavia arriva dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha accolto la richiesta di provvedimento cautelare proveniente dalla Commissione. Il 3 aprile scorso è entrata in vigore in Polonia la legge che abbassa da 70 a 65 anni l’età di pensionamento dei magistrati, permettendo così al premier ...

La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema - ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea : Ma non è detto che il governo polacco decida di obbedire The post La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema, ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Brexit - la Corte di Giustizia Ue deciderà sulla reversibilità : La Corte di Giustizia europea esaminerà in tempi brevi la richiesta, presentata da un gruppo di "Remainers" scozzesi, sulla possibilità per la Gran Bretagna di ritirare unilateralmente la lettera con ...