Corleone | Pascucci | ' Non mi fermo | resto candidato'

Corleone - candidato sindaco Pascucci non si ritira : "Vado avanti". Di Maio : "Pronti all'espulsione" : Quella foto, sebbene fatta in buona fede, comunica a quel mondo lì qualcosa di malsano. Dice che il M5S è vicino al figlio di Provenzano. Non metterò mai in dubbio che lo Stato è contro la mafia", ...