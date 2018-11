Corleone | candidato sindaco Pascucci non si ritira | Vado avanti Di Maio

Corleone - il candidato sindaco M5s replica a Di Maio : 'Decidono i cittadini' : "Andiamo avanti. I cittadini di Corleone si esprimeranno e decideranno. Se il M5s dovrà pronunciarsi sulle singole persone, poi lo farà al proprio interno". Lo dice il candidato sindaco pentastellato ...

Di Maio diserta Corleone e attacca : “Il nostro candidato è da cacciare” : «Non andrò a Corleone come previsto. Lo Stato deve stare attento a non avvicinarsi mai, neppure con la propria immagine, a quella gente. Sulla mafia non è concesso peccare d’ingenuità». Luigi Di Maio è in Sicilia per una due giorni di incontri e ieri sera era atteso nella piazza centrale della città dei boss di Cosa Nostra per sostenere il candidat...

Corleone : dall’Arci della Toscana alla Sicilia. Chi è Maurizio Pascucci - il candidato M5s scomunicato da Luigi Di Maio : Dal Pci al M5S. Dall’antimafia all’appello “al dialogo con i parenti dei mafiosi”. Passi lunghi quelli compiuti da Maurizio Pascucci, toscano di Cecina, classe 1964, candidato a sindaco per i Cinquestelle nel comune di Corleone, il paese di Totò Riina. Da qualche anno Pascucci si è trasferito a Corleone ma in Toscana lo ricordano bene e in molti sono rimasti sorpresi dalle sue dichiarazioni e dalla sua foto con il nipote acquisito di Provenzano. ...

Corleone - il candidato del M5s : “Non voglio i voti dei mafiosi. Rottura con Di Maio? No - mi scuso per la foto” : “Il mio obiettivo era dialogare con un parente di un mafioso che sceglie di non intrattenere più rapporti con lui”, perché “i parenti dei mafiosi che decidono di non dare continuità a questi rapporti non vanno condannati”. Così Maurizio Pascucci, candidato del M5s a Corleone, dopo la polemica sulle sue frasi in favore dei parenti di mafiosi e sulla foto insieme a Salvatore Provenzano. Il candidato sindaco ha spiegato di ...