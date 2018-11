Cori contro i napoletani a Udine e allo Stadium La condanna di Gravina | «Vanno

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia 0-1 - Borna Coric domina in tre set contro Jeremy Chardy : Il primo punto della Finale di Coppa Davis 2018 è della Croazia. Sulla terra rossa di Lille va in scena una prestazione scintillante di Borna Coric, che supera in tre set Jeremy Chardy con il punteggio di 6-2 7-5 6-4 in due ore e sedici minuti di gioco e regala il vantaggio alla sua Nazionale. Il numero dodici del mondo è sempre stato in controllo della partita, mentre il transalpino, nonostante il supporto dei tanti tifosi, non è mai sembrato ...