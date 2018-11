Coppa Libertadores LIVE | aggressione al pullman del Boca | lesione alla cornea per due

Coppa Libertadores LIVE - aggressione al pullman del Boca : nuovo rinvio [VIDEO] : AGGIORNAMENTO 21.50 – Ennesimo rinvio: ammesso che la partita si giochi, il calcio d’inizio sarà alle 23.15 (le 19.15 a Buenos Aires). Infantino ha comunicato al presidente del Boca Angelici che, nel caso in cui la squadra non dovesse scendere in campo quest’oggi, verrà squalificata. AGGIORNAMENTO 21.45 – Approfittando della situazione, alcuni hanno approfittato per effettuare dei furti nelle auto presenti in ...

Coppa Libertadores - aggressione al pullman del Boca : calciatori in ospedale [VIDEO] : Ha dell’incredibile quando sta accadendo a Buenos Aires in queste ore. Il pullman del Boca Juniors, sul quale c’era la squadra e lo staff tecnico, ha subito l’assalto dei tifosi avversari, che hanno lanciato sassi e oggetti vari infrangendo alcuni vetri del mezzo. La situazione è degenerata, perché a quel punto è intervenuta la polizia con i gas lacrimogeni e a farne le spese sono stati anche i calciatori del Boca: ...

Coppa Libertadores - attaccato il bus del Boca : due calciatori feriti. Chiesto il rinvio della sfida : L'autobus che stava trasferendo i calciatori del Boca Juniors allo stadio Monumental è stato attaccato da un gruppo di facinorosi che hanno rotto i finestrini, ferendo varie persone che viaggiavano ...

Coppa Libertadores - River-Boca : domani l'atto finale : ... soprattutto per il fattore campo e l'opportunità per i biancorossi di sfruttare un '12 giocatorè: i 60.000 tifosi che gremiranno lo stadio dove si assegnò la Coppa del mondo 1978, la prima vinta ...

Coppa Libertadores - River-Boca : probabili formazioni e dove vedere la finale in tv : Sabato è il giorno dei giorni per il calcio argentino. Una nazione intera si fermerà a partire dalle 21 per assistere a una sfida che entra nella storia dello sport sudamericano. Dopo il 2-2 dell'andata, River Plate e Boca Juniors si ritrovano al Monumental di Buenos Aires per decidere chi sarà ad alzare la Coppa Libertadores : sarebbe la quarta per i ...

Coppa Libertadores - al Monumental anche il Tano Pasman : ecco di chi si tratta [VIDEO] : I tifosi sudamericani hanno un modo tutto loro di vivere le partite, anche se per certi versi simile ai più accorati tifosi delle squadre di calcio del nostro Meridione. Il giorno della partita è una festa, che però può trasformarsi in un giorno nefasto nel caso in cui la squadra del cuore non dovesse portare a casa il risultato sperato. Domani si gioca la finale di ritorno di Coppa Libertadores, River-Boca, una partita che seguirà con ...

Coppa Libertadores - cinquantamila persone all'allenamento del Boca alla Bombonera : 'Il tifoso del Boca non finisce mai di sorprenderci', ha commentato oggi a Buenos Aires il presidente del club 'xeneizè osservando lo stadio della Bombonera stracolmo di 50.000 sostenitori dei ...

Coppa Libertadores - tutto esaurito al Monumental. Intanto clamorosa decisione di Tevez : Si avvicina la finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. Al “Monumental” si va verso il tutto esaurito con i Millonarios carinissimi e pronti a festeggiare. Ci sarà una sorta di dress code, con i supporters biancorossi che dovranno entrare allo stadio con la maglia del River in modo da creare un effetto colorato particolare e uniforme. I biglietti venduti sono oltre 66mila anche se, a causa dei ...

Coppa Libertadores - follia dei tifosi del Boca : 6 ore in fila per assistere all’allenamento [VIDEO] : La finale di ritorno della Coppa Libertadores si avvicina e sale la febbre delle due tifoserie, nonostante quelli del Boca Juniors non possano entrare al “Monumental”. Proprio i supporters xeneizes si sono sciroppati più di 6 ore di fila per poter assistere all’allenamento a porte aperte dei propri beniamini e offrire loro tutto l’affetto e il loro appoggio in vista della decisiva partita del 24 novembre. Di seguito ...

Finale Coppa Libertadores : River Plate-Boca Juniors in diretta sabato su Dazn : La Coppa Libertadores 2018 si avvia all’atto conclusivo. A contendersi il trofeo per club più prestigioso del Sud America sono le due grandi d’Argentina: Boca Juniors e River Plate. La stracittadina di Buenos Aires riparte dal pirotecnico quanto interlocutorio 2-2 dell’andata alla Bombonera. Una sfida che promette scintille. Non ci sono dubbi, sarà grande spettacolo. Il ritorno della Finale di Coppa Libertadores in diretta su Dazn Da ...

Coppa Libertadores : Renzo - il bimbo che vende i giocattoli per vedere il super classico : Un banchetto davanti alla porta di casa a Paranà, i giocattoli in vendita per raggiungere il suo sogno: mettere insieme i soldi per andare a vedere Boca-River Plate la partita del secolo, non solo per ...

Coppa Libertadores - via libera alla finale Boca-River : BUENOS AIRES - La Federazione sudamericana di calcio ha confermato oggi che le attuali condizioni del terreno dello stadio della Bombonera a Buenos Aires permettono di giocare l'andata della finale ...

Coppa Libertadores - incidente auto : morti quattro tifosi del Boca : quattro tifosi del Boca Juniors sono morti ieri in un incidente automobilistico nel distretto di Lobos, nella provincia di Buenos Aires, mentre viaggiavano per assistere alla partita di andata della ...

Coppa Libertadores - il ricorso del Gremio non va a buon fine : la finale sarà Boca-River : River Plate e Boca Juniors si contenderanno la Coppa Libertadores in un doppio confronto che si prospetta essere caldissimo La Conmebol ha respinto la richiesta dei brasiliani del Gremio ed ha confermato gli argentini del River Plate in finale con il Boca Juniors per la Coppa Libertadores, ma ha sanzionato l’allenatore Marcelo Gallardo con quattro partite di sospensione ed una multa di 50mila dollari. Nel ricorso il Gremio chiedevano ...