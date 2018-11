Coppa del Mondo | la Lollobrigida brilla in Giappone | seconda nella Mass Start di Tomakomai

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : Andrea Voetter splendida quinta! Natalie Geisenberger vince nel tripudio tedesco : Subito un gran risultato per l’Italia nel debutto per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls (Austria). Nel singolo femminile arriva la miglior performance della carriera per quanto riguarda Andrea Voetter: nella gara vinta dalla solita Natalie Geisenberger, l’azzurra conquista in rimonta una strepitosa quinta posizione. Un segnale di quanto il movimento tricolore sia in crescita anche per ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino a caccia della finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica, prova di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato. Si riparte dai due grandi protagonisti della scorsa stagione, Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico e vincitore della Coppa del Mondo generale e di specialità e da Federico Pellegrino che lo scorso anno ha coronato il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : avanti nelle qualificazioni della sprint a tecnica classica Pellegrino - Laurent e Scardoni : Aperta ufficialmente la stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo: in quel di Ruka (Finlandia) sono andate in scena le qualificazioni della sprint a tecnica classica, prima prova del massimo circuito internazionale. Tra gli uomini a fare la voce grossa c’è subito Johannes Hoesflot Klaebo: il norvegese, campione olimpico della specialità, stampa un 2’28”95 che lo mette nettamente al comando. Distanti tutti gli altri: a ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : Francesca Lollobrigida show! Seconda nella mass start - quinta nei 1500 metri! : A Tomakomai (Giappone) va in scena un autentico show da parte di Francesca Lollobrigida. La pattinatrice romana ha conquistato il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di Speed skating con il secondo posto nella mass start, sfiorando la top3 anche nei 1500 metri. La giornata della nativa di Frascati era iniziata con una prestazione superlativa nei 1500 metri, chiusi al quinto posto con il crono di 2’00″010, ad appena 18 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo oggi (sabato 24 novembre) : a che ora iniziano le gare in Nord America e su che canale vederle in tv : Appassionati di sci, sarà un sabato assolutamente da non perdere! Scatta il primo fine settimana di gare valevoli per la Coppa del Mondo 2018-2019 in Nord-America per una giornata quanto mai importante. Si inizierà con la prima manche dello slalom gigante femminile a Killington alle ore 15.45, mentre la seconda sarà in scena sulla pista del Vermont alle ore 19.00. Ma non finisce certo qui questo sabato NordAmericano. Alle ore 20.00, infatti, ci ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : qualificazioni ancora rinviate al pomeriggio : Non c’è pace per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Salto con gli sci: a Ruka le condizioni generali sono migliori rispetto a ieri, quando il troppo vento ha costretto a spostare tutto, ma non ancora tali da permettere uno svolgimento a condizioni all’incirca eque delle qualificazioni. Per tale motivo, queste ultime sono state rimandate alle 17:15 italiane (le 16:15 in Finlandia), mentre, sia pur tra diverse interruzioni, si ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka oggi (24 novembre) : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Niente Ruka Triple in apertura di Coppa del Mondo di sci di fondo: quest’anno il trittico di gare è previsto a Lillehammer, in Norvegia, nel prossimo fine settimana. Nella località finnica si inizia soltanto oggi con una sprint a tecnica classica: alle ore 10.00 ci saranno le qualifiche, mentre a partire dalle ore 12.30 ci saranno quarti, semifinali e finali. Per le gare odierne la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori vola in finale al corpo libero - la capitana ruggisce a Cottbus : Lara Mori non delude le aspettative e vola in finale al corpo libero in occasione della prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che si sta disputando a Cottbus (Germania), il circuito riservato alle singole specialità e qualificante alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (le vincitrici delle Sfere di Cristallo staccheranno il pass per il Sol Levante). La nostra capitana, che aveva sfiorato l’atto conclusivo in occasione ...

Pericolo listeria - Ministero della salute annuncia richiamo di Coppa di maiale : Il richiamo immediato dagli scaffali per rischio microbiologico riguarda un lotto di coppa di testa di maiale farcita prodotta a marchio "Gastronomia delle Marche" per possibile presenza di listeria.Continua a leggere

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : troppo vento in Finlandia - qualificazioni rimandate a domani mattina : Niente qualificazioni a Ruka, almeno per oggi. Il secondo weekend di Coppa del Mondo di Salto con gli sci si apre senza aprirsi, nel senso che il fortissimo vento che imperversa sulla località sciistica finlandese ha impedito lo svolgimento di qualunque Salto: lo stesso problema ha colpito anche la combinata nordica. Le qualificazioni sono così rimandate a domani mattina: alle ore 8 italiane (le 9 locali) verrà effettuata una sessione di ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo - la fremente attesa di Greta Laurent e Federico Pellegrino : Le parole di Greta Laurent e Federico Pellegrino prima della tappa a Ruka della Coppa del Mondo di sci di fondo Il conto alla rovescia ormai sta per terminare. La Coppa del Mondo di sci di fondo comincia sabato 24 novembre a Ruka con la sprint in tecnica classica sia per gli uomini che per le donne. A FISI Tv hanno parlato due possibili protagonisti, Greta Laurent e Federico Pellegrino. “Il mio punto forte sono le sprint perché sono ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Berlino - torna Elia Viviani : Davide Cassani, CT delle Nazionali Italiane di Ciclismo, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista che si disputerà a Berlino (Germania) dal 30 novembre al 2 dicembre. Spicca l’annunciato rientro di Elia Viviani che guiderà una formazione maschile un po’ spuntata (ci saranno solo Ceci, Lamon, Plebani e Scartezzini) mentre al femminile rispondono presenti le big Letizia ...