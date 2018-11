Copa Libertadores – La clamorosa decisione | la super sfida tra River e Boca rinviata

Copa Libertadores – Le amare parole di Tevez dopo i tafferugli : “ci stanno obbligando a giocare” : Caos alla finale di ritorno della Copa Libertadores, dopo l’attacco al bus del Boca si rischia di non giocare: le amare parole di Carlos Tevez dopo gli attacchi al bus del Boca Junior, prima della finale di ritorno della Copa Libertadores, si è scatenato il caos allo stadio Monumental di Buenos Aires. Alcuni calciatori sono rimasti feriti a causa delle pietre scagliate dai tifosi e per questo la partita è stata più volte rimandata. I ...

Copa Libertadores – Attacco al bus del Boca - scenario sconvolgente negli spogliatoi : i calciatori sono sotto shock [FOTO] : Dopo i tafferugli registrati prima della finale di ritorno della Copa Libertadores, i calciatori del Boca Junior si ‘rifugiano’ negli spogliatoi: lo scenario è sconvolgente Uno scenario davvero sconvolgente quello che si sta vivendo in queste ore al Monumental. Lo stadio che questa sera avrebbe dovuto ospitare alle 21 (ore italiana) la finale di ritorno della Copa Libertadores tra Rives Plate e Boca Junior per ora ha visto solo ...

Copa Libertadores - finale a rischio : aggredito bus del Boca - calciatori feriti : Buenos Aires, 24 novembre 2018 - L' assalto al bus del Boca Juniors rischia di far saltare l'attesissima finale della Copa Libertadores , ecco dove vederla in tv, se la disputeranno ,. L'autobus stava ...

Copa Libertadores - attaccato autobus Boca Juniors : calciatori feriti - : Il pullman che portava la squadra allo stadio Monumental di Buenos Aires è stato assaltato da alcuni facinorosi, probabilmente tifosi degli avversari del River Plate. Fra i feriti anche Pablo Perez e ...

Copa Libertadores – Sassi contro il pullman del Boca Junior - feriti alcuni calciatori : Si sta trasformando in una guerriglia urbana il pre-partita della finale di ritorno della Copa Libertadores: il pullman del Boca Junior preso a sassate dai tifosi avversari Disordini e feriti, anche tra i giocatori. La finale di ritorno della Copa Libertadores è in forse dopo quanto accaduto all’esterno dello stadio di Buenos Aires, il Monumental: a partire dall’arrivo del pullman che portava la squadra del Boca Junior, ...

Copa Libertadores - River-Boca farà la storia : delirio a Buenos Aires : Forse non se ne stanno rendendo conto, o forse si: ma i giocatori di Boca Juniors e River Plate stanno scrivendo già un pezzo di storia del calcio sudamericano e mondiale. La storia di un libro che si concluderà questa sera, alle ore 21 italiane, al Monunmental di Buenos Aires. Qualche anno fa la rivista The […] L'articolo Copa Libertadores, River-Boca farà la storia: delirio a Buenos Aires proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Copa Libertadores - un Superclasico per l'eternità : IL MONDO HA GLI OCCHI SUL SUPECLASICO Il Superclasico di Buenos Aires è un evento che suscita l'interesse del mondo intero. Sono ben 882 i giornalisti di 260 mezzi di informazione aggreditati per il ...

Copa Libertadores 2018 - anche per i maghi il River Plate è favorito : In Argentina l'hanno già definita come la 'partita dell'anno', altri additirutta come la più importante del secolo. Dopo il 2-2 della gara d'andata alla Bombonera, il match di ritorno tra River Plate ...

Probabili formazioni River-Boca : oggi si assegna la Copa Libertadores : Per la prima volta nella storia la Copa Libertadores si assegna con il Superclasico di Baires, ecco quindi le Probabili formazioni di Boca-River. Le bacheche dei due club attendono l’esito della sfida del Monumental nella speranza di accogliere un altro trofeo. Sei i titoli (su 10 finali giocate) per il Boca Juniors, che vincendo potrebbe […] L'articolo Probabili formazioni River-Boca: oggi si assegna la Copa Libertadores proviene da ...