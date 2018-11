Copa Libertadores – Attacco al bus del Boca | scenario sconvolgente negli spogliatoi | i

Copa Libertadores - finale a rischio : aggredito bus del Boca - calciatori feriti : Buenos Aires, 24 novembre 2018 - L' assalto al bus del Boca Juniors rischia di far saltare l'attesissima finale della Copa Libertadores , ecco dove vederla in tv, se la disputeranno ,. L'autobus stava ...

Copa Libertadores – Sassi contro il pullman del Boca Junior - feriti alcuni calciatori : Si sta trasformando in una guerriglia urbana il pre-partita della finale di ritorno della Copa Libertadores: il pullman del Boca Junior preso a sassate dai tifosi avversari Disordini e feriti, anche tra i giocatori. La finale di ritorno della Copa Libertadores è in forse dopo quanto accaduto all’esterno dello stadio di Buenos Aires, il Monumental: a partire dall’arrivo del pullman che portava la squadra del Boca Junior, ...

Come vedere in streaming River-Boca ritorno Copa Libertadores 2018 : Per guardare il Superclasico in streaming gratis è necessario lanciare DAZN, inserire le proprie credenziali e poi premere sulla voce Sport del menu. Si aprirà una finestra a scomparsa e si dovrà ...

Copa Libertadores - River-Boca farà la storia : delirio a Buenos Aires : Forse non se ne stanno rendendo conto, o forse si: ma i giocatori di Boca Juniors e River Plate stanno scrivendo già un pezzo di storia del calcio sudamericano e mondiale. La storia di un libro che si concluderà questa sera, alle ore 21 italiane, al Monunmental di Buenos Aires. Qualche anno fa la rivista The […] L'articolo Copa Libertadores, River-Boca farà la storia: delirio a Buenos Aires proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Copa Libertadores - un Superclasico per l'eternità : IL MONDO HA GLI OCCHI SUL SUPECLASICO Il Superclasico di Buenos Aires è un evento che suscita l'interesse del mondo intero. Sono ben 882 i giornalisti di 260 mezzi di informazione aggreditati per il ...

Probabili formazioni River-Boca : oggi si assegna la Copa Libertadores : Per la prima volta nella storia la Copa Libertadores si assegna con il Superclasico di Baires, ecco quindi le Probabili formazioni di Boca-River. Le bacheche dei due club attendono l’esito della sfida del Monumental nella speranza di accogliere un altro trofeo. Sei i titoli (su 10 finali giocate) per il Boca Juniors, che vincendo potrebbe […] L'articolo Probabili formazioni River-Boca: oggi si assegna la Copa Libertadores proviene da ...

Copa Libertadores - tutto pronto per la finale di ritorno tra River e Boca : tutte le quote dei bookmakers : Al Monumental si assegna questa sera la Copa Libertadores, i bookies considerano favoriti i padroni di casa dopo il 2-2 dell’andata Più River che Boca. Dopo il 2-2 dell’andata, i due giganti del calcio argentino si giocano questa sera la Copa Libertadores al Monumental, tempio del River, e i padroni di casa sono favoriti nelle quote Microgame, malgrado alcuni problemi di formazione (il tecnico Gallardo ha a disposizione solo ...

