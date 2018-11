Conte va a cena da Juncker | al via le trattative con la Ue

Manovra - cena Conte-Juncker a Bruxelles. Il premier : 'Siamo amici' - : Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia Tria cercano un compromesso in una cena con i rappresentanti dell'Unione: il presidente della Commissione, Moscovici e Dombrovskis. "Non litighiamo", ha detto il premier all'inizio della ...

Manovra - Conte e Tria a cena con Juncker. Il premier : «Non litighiamo - we are friends» : ... in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici Moscovici e Dombrovskis, e dall'altro il premier Conte e il suo ministro dell'economia Tria. È ...

Conte alla cena con Juncker : «Non litighiamo - siamo amici» : Il negoziato in realtà parte in salita: Conte porta in dote a Bruxelles non una correzione dei saldi ma la rassicurazione che il deficit si fermerà sotto il 2,4%. La Commissione invece chiede una riduzione del disavanzo...

“Non litighiamo - we are friends”. Iniziata la cena tra Conte e Juncker : «Non litighiamo, we are friends”. Con queste parole, durante la foto della stretta di mano con Jean-Claude Juncker, è iniziato l’incontro tra il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue. Alla cena sono presenti anche il vicepresidente della commissione con delega all’Euro e alla stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis,...

Manovra - Conte e Tria a cena con Juncker. Il premier : «Non litighiamo - we are friends» : Il vero confronto tra Governo italiano e Commissione Ue sulla Manovra comincia stasera, in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici...

Cena tra Conte e Juncker a Bruxelles : «Non litighiamo - we are friends» Il video : Il primo ministro ha detto così ai giornalisti mentre fotografavano la stretta di mano con il presidente della Commissione Ue a palazzo Berlaymont

"Attesa per la cena tra Juncker e Conte a Bruxelles". Le preoccupazioni di Bobo : "Dall'incontro di questa sera tra il premier Conte e Junker ci aspettiamo tanto", ha detto il vice Luigi Di Maio, a Palermo. Fermo restando che per di Maio reddito di cittadinanza e riforma della ...

Salvini : spero utile cena Conte-Juncker - Ue ha bisogno Italia : Roma, 24 nov., askanews, - 'Non credo che a Bruxelles si preoccupino dello zero virgola, all'Europa serve un'Italia che cresce. E sanzioni e ricatti non servono nè all'Italia nè all'Ue'. Lo ha detto ...

Paolo Becchi - l'asso nella manica di Conte con Juncker : 'Cosa deve pretendere da lui a cena' : Il prof. Paolo Becchi ha voluto lanciare un consiglio al presidente del Consiglio Giuseppe Conte , in vista della cena con il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker . L'ex ideologo ...

Manovra : cena Juncker-Conte - al via dialogo con Ue : Si giocherà questa sera la nuova partita tra Roma e Bruxelles sulla Manovra economica italiana. I paletti imposti dall'Ue e la bocciatura della legge di bilancio saranno al centro dell'incontro tra il ...

Manovra - stasera Conte e Tria a cena a Bruxelles per convincere l'Ue - : Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia incontreranno i tre rappresentanti dell'Unione: Juncker, Moscovici e Dombrovskis. Lo scopo sarà rassicurarli sulla efficacia della legge di bilancio. Ma Bankitalia avverte: lo spread mette in ...

Il governo chiede pietà all'Ue e Conte va a cena con Juncker : Jean-Claude stai sereno, la butta là Giuseppe Conte, perché "io non sono preoccupato". Domani il vertice europeo, stasera la cena con il presidente della Commissione, al tredicesimo piano di palazzo Berlaymont. "Incontrerò Juncker e mi confronterò con lui. Spiegheremo le nostre ragioni e ci confronteremo serenamente in modo molto costruttivo - dice il premier - Ho varie argomentazioni, le esporrò a tavola". Anche Luigi Di Maio adesso vuole ...

La manovra nella cena di Bruxelles L’obiettivo di Conte : prendere tempo : Il ruolo degli investimenti (pubblici e privati) per guadagnare sei mesi. La promessa di far scendere il debito pubblico. La carta di Tria per un deficit «reale» più basso di quello indicato nella manovra. Ma Di Maio e Salvini non sono d’accordo

Giuseppe Conte - il retroscena da Palazzo Chigi : 'Matteo Salvini mi boicotta' - aria pesantissima : aria pesante a Palazzo Chigi. Per la prima volta Giuseppe Conte si sente veramente 'boicottato' da Matteo Salvini . La trattativa con l' Unione europea sulla procedura d'infrazione contro l'Italia si ...