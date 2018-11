Conte | per Mo serve soluzione politica

"Attesa per la cena tra Juncker e Conte a Bruxelles". Le preoccupazioni di Bobo : "Dall'incontro di questa sera tra il premier Conte e Junker ci aspettiamo tanto", ha detto il vice Luigi Di Maio, a Palermo. Fermo restando che per di Maio reddito di cittadinanza e riforma della ...

Salvini : spero utile cena Conte-Juncker - Ue ha bisogno Italia : Roma, 24 nov., askanews, - 'Non credo che a Bruxelles si preoccupino dello zero virgola, all'Europa serve un'Italia che cresce. E sanzioni e ricatti non servono nè all'Italia nè all'Ue'. Lo ha detto ...

Manovra. Conte e Tria stasera a Bruxelles per convincere Juncker e Moscovici a dare tempo al governo : Conte: "Dirò che il governo italiano vuole garantire l'obiettivo della stabilità finanziaria" Al confronto con Juncker, Conte sarà accompagnato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, mentre per ...

Sondaggi - la Lega perde voti e il M5s li guadagna. Leader - cresce il consenso di Conte ma primo resta Matteo Salvini : Per la prima volta dalle elezioni del 4 marzo scorso la Lega di Matteo Salvini perde consensi: secondo un Sondaggio condotto dall’Osservatorio Lorien il 23 novembre, infatti, il Carroccio si attesta al 30%, in calo di qualche punto percentuale rispetto al 30,7% di ottobre. Punti che vanno a favore del Movimento 5 Stelle, che sale così al 28,3% e mantiene stabile il saldo di governo. Recupera terreno anche il Partito Democratico, ...

Manovra - un'idea per Conte "1% per sistemare il territorio" : L'economista sovranista Antonio Maria Rinaldi commenta in un'intervista ad Affaritaliani.it la proposta di Arturo Artom di alzare il deficit al 3,4%: "In passato mi sono anche esposto in televisione a favore di questa tesi. Considerato che la Commissione europea... Segui su affaritaliani.it

Manovra - stasera Conte e Tria a cena a Bruxelles per convincere l'Ue - : Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia incontreranno i tre rappresentanti dell'Unione: Juncker, Moscovici e Dombrovskis. Lo scopo sarà rassicurarli sulla efficacia della legge di bilancio. Ma Bankitalia avverte: lo spread mette in ...

Vertice Conte-Juncker sulla manovra. Il premier garantisce stabilità finanziaria. Moscovici : la nostra porta resta aperta : 'A Juncker dirò che l'Italia vuole stabilità finanziaria' dichiara Conte. Da Lega e Movimento 5 stelle però rimangono i paletti: 'il deficit deve restare al 2.4%' -

Conte va a Bruxelles per convincere l'Ue che la manovra funziona : Due ore a cena al 13mo del Berlaymont, sede della Commissione europea. Jean Claude Juncker attende Giuseppe Conte per affrontare il capitolo 'manovra italiana'. Il presidente dell'esecutivo Ue vedrà il premier italiano subito dopo il primo ministro britannico Theresa May, alla vigilia del Consiglio europeo sulla Brexit. E anche solo dalla calendarizzazione si comprende l'urgenza dell'incontro, che arriva a 36 ore ...

I Maneskin a Eurovision Song Contest? Svelato il sogno che passa per il Festival di Sanremo : I Maneskin a Eurovision Song Contest? Damiano David non nasconde il suo desiderio di partecipare alla manifestazione internazionale, che passa per la vittoria al Festival di Sanremo. Sentiti da Radio Italia, I Maneskin hanno parlato del tour e dei progetti per il futuro, nei quali non manca il sogno di poter calcare un palco più prestigioso dopo la breve gavetta nei locali e la partecipazione a X Factor 11 nella squadra di Manuel Agnelli. ...

Manovra - Conte : "Non sono preoccupato ma vigile - con Ue confronto sereno e spero costruttivo" : Ma la Commissione "si assume le sue responsabilità e agisce per la stabilità dell'economia italiana e della zona euro" agendo "semplicemente nel quadro del mandato ricevuto dagli Stati membri". Poi: "...

Varese - quattro arresti per il 15enne sequestrato e picchiato : a ragazzi di 14 e 15 anni Contestato il reato di tortura : La procura ha individuato i responsabili dell'aggressione del 9 novembre. La vittima legata a una sedia, denudata, picchiata con un bastone. Gli hanno versato addosso acqua gelata e sapone negli occhi e lo hanno minacciato di morte

Varese - altri tre arresti per il 15enne torturato : a ragazzi di 14 e 15 anni Contestato il reato di tortura : La procura ha individuato i responsabili dell'aggressione del 9 novembre. La vittima legata a una sedia, denudata, picchiata con un bastone. Gli hanno versato addosso acqua gelata e sapone negli occhi e lo hanno minacciato di morte

Manovra - Conte : 'Confronto Ue sarà sereno e spero costruttivo' : Il premier Giuseppe Conte insiste sulla validità della Manovra. "Sabato avrò l'incontro con gli interlocutori dell'Ue e quindi Juncker e mi confronterò con lui e con gli altri commissari", ha ...

[Il retroscena] Cambiare la manovra senza perderci la faccia : la mission impossible di Conte e Tria : ... alle fondazioni e associazioni collegate con gli standard più elevati nel mondo. Non siete soddisfatti?". Premier nervoso E' sembrato molto seccato il premier. Non è chiaro se ce l'ha con i 5 Stelle ...