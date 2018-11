Confiscato l' impero dell' ex proprietario della Valtur | Faceva affari con Messina

huffingtonpost

: Mafia e #Valtur - biancacle : Mafia e #Valtur - GiovanniZanutt2 : RT @ilpopulista_it: IMPERO EX PATRON VALTUR: UN MILIARDO E MEZZO La DIA sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca nei confronti deg… - infoitinterno : Confiscato impero ex patron Valtur Carmelo Patti. DIA: 'Togliamo acqua a pescecane Messina Denaro' -

(Di sabato 24 novembre 2018) Era undal valore di un miliardo e mezzo di euro quello che è stato sequestrato edalla Dia di Palermo agli eredi di Carmelo Patti,(oggi in amministrazione straordinaria), morti il 25 gennaio 2016. Era originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani. L'entità del procedimento è tale che la Dia lo ha definito "uno dei più rilevantia storia giudiziaria italiana". L'inchiesta non ha portato solo alla confisca di conti correnti e strutture ma ha confermato il sospetto che gli inquirenti avevano anche in passato: Patti aveva una serie di interessi economici riferibili alla cosca guidata dal latitante MatteoDenaro.Le aziende confiscate avevano sede sia in Italia che all'estero. Sottratti agli eredi di Patti anche alcuni villaggi turistici e strutture sportive.VIDEO - Trapani,il tesoro ...