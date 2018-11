Confisca record a eredi ex patron Valtur

Mafia - sequestro record : un miliardo e mezzo di beni Confisca ti agli eredi di Carmelo Patti - ex Valtur - : Il più imponente sequestro di beni che si ritiene appartenenti alla Mafia . È in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa anti Mafia di ...

