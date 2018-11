Confindustria Cuneo | I rifiuti possono diventare una risorsa energetica

cuneocronaca

: Molestie nei luoghi di lavoro: Cgil, Cisl e Uil firmano un accordo unitario con la Confindustria per prevenire ogni… - lmellanofiba : Molestie nei luoghi di lavoro: Cgil, Cisl e Uil firmano un accordo unitario con la Confindustria per prevenire ogni… -

(Di sabato 24 novembre 2018) ... come dichiarato recentemente dal ministro Costa, ma una tecnica complementare alla virtuosa economia circolare del recupero. In Danimarca si "bruciano" 415 chili/abitante per anno. L'Italia con 99 ...