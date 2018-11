Confessione dolorosa per Ivan Cattaneo da Silvia Toffanin | “Mi misero in ospedale

Strinic torna ad allenarsi – La dolorosa Confessione del terzino croato : “ho avuto paura di smettere” : Strinic torna ad allenarsi con il Milan dopo lo stop forzato per un problema al cuore: la confessione del terzino croato “Ho avuto paura di smettere di giocare a calcio quando mi hanno detto che dovevo fermarmi per almeno 3 mesi. Ho fatto controlli ogni mese e per fortuna alla fine era tutto ok e ho potuto riprendere ad allenarmi“. Sono le parole di Ivan Strinic che, superato il problema al cuore è tornato ad allenarsi con il ...