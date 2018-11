Con la Roma risorge l' Udinese Nicola vince all' esordio | 1-0 Per Di Francesco si mette

"Non una di meno" - migliaia di donne in piazza a Roma Contro la violenza : Slogan contro il ddl Pillon sull'affido condiviso. I 108 palloncini levati in cielo per ricordare le vittime di femminicidio nel 2018

Udinese-Roma 1-0 - quarta sConfitta per Di Francesco : quarta sconfitta per Di Francesco Udinese-Roma 1-0, primo risultato a sorpresa per il 13esimo turno di Serie A. I friulani di Davide Nicola – all’esordio sulla sua nuova panchina – infliggono a Di Francesco la quarta sconfitta dall’inizio del campionato. A fronte di cinque successi e quattro pareggi, l’inizio di campionato dei giallorossi si può definire altalenante, se non addirittura negativo. La partita si è ...

Mara Carfagna : 'Raggi? Roma è una città sporca e invivibile'. E su BerlusConi : 'Miglior premier dal 1994 a oggi' : ... noi donne siamo sempre state capaci di superare gli steccati politici ed ideologici, anche durante stagioni in cui la contrapposizione politica era molto forte'.

Tifosi Roma Con biglietti treno falsi : ANSA, - FIRENZE, 24 NOV - Oltre 50 Tifosi della Roma, in viaggio in treno dalla Capitale a Venezia e diretti a Udine, sono stati fatti scendere stamani alla stazione di Firenze e poi denunciati perchè ...

Roma - in migliaia alla manifestazione nazionale Contro la violenza sulle donne. FOTO : Roma, in migliaia alla manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne. FOTO Nella Capitale, per l'iniziativa promossa dal comitato "Non una di meno", si stima un corteo di circa 10mila persone. Presenti vari collettivi della sinistra e anche una delegazione dell'Anpi Parole chiave: ...

Suv invade corsia Contromano - 2 feriti e 4 veicoli danneggiati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - "Non una di meno" Contro violenze : 15.58 Alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne, in migliaia si sono date appuntamento a Roma a piazza della Repubblica per il corteo promosso dal movimento di "Non una di meno" per protestare contro violenze e stupri. Ad aprire il corteo lo striscione "Stato di agitazione permanente". Nel mirino anche il disegno di legge Pillon per riformare il diritto di famiglia. Oltre alle donne dei centri antiviolenza,presenti la Casa ...

A Roma in centinaia Contro il Decreto Salvini : Nonostante i tantissimi blindati delle forze dell'ordine che circondavano piazza San Silvestro, proprio a dimostrare la blindatura politica e militare che si sta facendo attorno al Decreto "sicurezza ...

