Dueuccisi e due feriti ieri in uncon esplosivi attribuito dall'esercitono aidell'ELN al confine col Venezuela. "E' una chiara prova di come l'ELN trasgredisca sistematicamente e violi i principi del diritto internazionale umanitario con l'uso indiscriminato di mezzi e metodi di guerra illecita",si in una nota del comando militare.Ierano in pattugliamento al gasdotto Cano Limon Covenas, vicino alla città di confine di El Tarra, quando sono stati investiti da un'esplosione.(Di sabato 24 novembre 2018)