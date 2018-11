Colletta alimentare | il cibo per famiglie e bambini in maggioranza italiani

vanityfair

(Di sabato 24 novembre 2018) QUANDO FARE GLI ACQUISTICOSA COMPERARECOSA ALTRO FAREDONARE FACENDO LA SPESA ON LINEL’obiettivo di sabato 24 novembre è raccogliere 16 milioni di pasti in un solo giorno. L’obiettivo di tutto l’anno è aiutare le persone in difficoltà economica quegli oltre 5 milioni di cittadini che, secondo i dati dell’Istat, vivono in povertà in Italia. Questo fa la Fondazione BancoOnlus con laarrivata oggi alla 22esima edizione.https://www.instagram.com/p/BoRFlV5AQ3A/ In 13mila supermercatii volontari raccoglieranno la spesa fatta per beneficenza, ma per la prima volta sarà possibile donare anche on line attraverso i siti di alcune catene della grande distribuzione. Nella gallery in alto le indicazioni su come partecipare.Nel 2017, attraverso i 21 magazzini locali della Rete Banco, sono state distribuite oltre 91.000 tonnellate di. ...