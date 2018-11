Coldiretti | Lombardia in controtendenza | olio d' oliva +65%

Olio : Coldiretti - in Lombardia 1 milione chili prodotti - +65% in un anno : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - Lombardia in controtendenza rispetto al resto d'Italia con una produzione di Olio d'oliva che sfiora il milione di chili con un aumento del 65% rispetto allo scorso anno. Tutto questo mentre nelle campagne si stanno per concludere le operazioni di raccolta e molitura. E

Olio - Coldiretti : in Lombardia produzione di un milione di kg - +65% in un anno : In Lombardia la produzione di Olio d’oliva che sfiora il milione di kg con un aumento del 65% rispetto allo scorso anno: lo stima Coldiretti Lombardia in occasione della Giornata dell’Olio extravergine italiano celebrata al mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10, con degustazioni guidate ai prodotti di alcune aziende olivicole di Lombardia, Liguria, Marche e Sicilia e con i consigli del ‘sommelier ...

Maltempo : Coldiretti - in Lombardia stalle e serre distrutte e campi allagati : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - stalle e abitazioni scoperchiate, serre distrutte, campi allagati e un agricoltore ferito da una pianta caduta. Sono alcuni dei danni provocati dal Maltempo delle ultime ore in Lombardia secondo un monitoraggio della Coldiretti regionale. Una tromba d’aria si è abbattut

Meteo : Coldiretti Lombardia - estate da record a Milano boom notti tropicali (2) : (AdnKronos) - Si tratta, avverte Coldiretti, degli "effetti dei cambiamenti climatici in atto, che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo al caldo afoso". In particolare nella città

Meteo : Coldiretti Lombardia - estate da record a Milano boom notti tropicali : Milano, 22 set. (AdnKronos) - L'estate 2018 sarà ricordata in Lombardia tra le più 'bollenti' degli ultimi anni, con temperature che hanno raggiunto picchi record e un boom di notti 'tropicali' a Milano. Lo sostiene la Coldiretti regionale che ha condotto elaborazioni sulla base dei dati Arpa in occ