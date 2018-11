Claudio Ranieri alla ricerca di una nuova impresa | esordio sulla panchina del Fulham | il

calcioweb.eu

(Di sabato 24 novembre 2018) Dopo la pausa per le Nazionali tornano i campionati, in particolar modo pronta a regalare grande spettacolo la Premier League, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare importanti indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica. In grande crisi il, il club inglese è di grande tradizione ed è stato sempre grande protagonista in Premier League, la posizione di classifica sorprende, la squadra occupa infatti l’ultimo posto in classifica e c’è preoccupazione per il proseguo della stagione. Il periodo di crisi ha obbligato la dirigenza al ribaltone in, è arrivato, allenatore italiano che rappresenta una sicurezza. L’ultima esperienza è statadel Nantes mentre non si può dimenticare l’in Premier Leaguedel Leicester con il trionfo in Premier League e lo storico ...