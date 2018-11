Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 | Marcel Hirscher e Max Franz al comando

Classifica Coppa del Mondo sci alpino - Federica Brignone seconda! L’Azzurra prima nella graduatoria di gigante! : Mikaela Shiffrin si conferma al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La statunitense conserva il primato dopo il gigante di Killington e sale a quota 210 punti, 30 lunghezze di margine nei confronti di Federica Brignone che oggi ha vinto. L’Azzurra, dopo il secondo posto nel gigante di apertura a Soelden, oggi è stata davvero impeccabile sulle nevi americane e ha trionfato con pieno merito: la ...

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo gigante 2019 : Federica Brignone vola in testa - pettorale rosso! : Federica Brignone vola in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2018-2019 di gigante, specialità di sci alpino. L’azzurra ha trionfato a Killington ed è balzata al comando del ranking di specialità con 180 punti complessivi (era stata seconda nella prova di apertura a Soelden). La nostra portacolori può contare su 35 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley, la norvegese Ragnhild Mowinckel e la statunitense Mikaela Shiffrin ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria dopo le sprint di Ruka : dopo la prima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, la sprint a tecnica classica maschile e femminile a Ruka, arriva anche la prima Classifica per entrambi i sessi. Di seguito le graduatorie: Coppa DEL Mondo DI SCI DI fondo 2018-2019 MASCHILE 1. Alexander Bolshunov (RUS) 100 2. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 80 3. Erik Brandsdal (NOR) 60 4. Emil Iversen (NOR) 50 5. Gleb Retivykh (RUS) 45 6. Sondre Turvoll Fossli ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Evgeniy Klimov a caccia del bis in Finlandia per allungare in Classifica - norvegesi e tedeschi per riscattarsi dopo un avvio stentato : La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci si trasferisce a Ruka, in Finlandia, dove si disputeranno due gare individuali su un HS142 da venerdì 23 a domenica 25 novembre. dopo la prima tappa di Wisla che ha regalato numerose sorprese (come è lecito aspettarsi in un anno post-olimpico), si preannuncia un grande duello tra il russo Evgeniy Klimov e il polacco Kamil Stoch sul trampolino finlandese. Negli ultimi anni però il polacco, ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : i favoriti per la Classifica generale. Sarà discorso tutto tedesco? : tutto pronto per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che si aprirà nel week-end con il consueto appuntamento sul catino di Igls, ad Innsbruck (Austria). Nove tappe, da novembre a febbraio, con tre appuntamenti (compreso quello austriaco) che comprenderanno anche le innovative prove sprint, ad assegnare punti in più per la sfera di cristallo. Andiamo a scoprire i favoriti per la conquista della coppetta in ogni categoria. Singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : le favorite per la Classifica generale. Tutte alla caccia di Natalie Geisenberger : Nel fine settimana scatta ufficialmente la Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 con la tappa austriaca di Innsbruck. Saranno nove gli appuntamenti di questa nuova stagione, mentre a livello femminile sarà solamente una la grande favorita, la tedesca Natalie Geisenberger. La slittinista nata a Monaco di Baviera, infatti, non ha la minima intenzione di rallentare nel suo dominio assoluto nella specialità. La classe 1988, per far capire la ...

Classifica Coppa del Mondo maschile sci alpino : Hirscher vince la prima gara ed è subito in testa : E’ cominciata oggi la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Nel primo evento dell’anno, lo slalom maschile di Levi, la vittoria è andata a Marcel Hirscher. L’austriaco ha confermato subito i pronostici della vigilia ed ha movimentato immediatamente il duello a distanza con Henrik Kristoffersen, secondo a soli 9 centesimi. Lontani purtroppo gli azzurri. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 1 Marcel Hirscher (AUT) 100 ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018 : Mikaela Shiffrin prende il comando davanti a Worley e Holdener - quarta Brignone : Mikaela Shiffrin si aggiudica lo slalom speciale di Levi (clicca qui per la cronaca), in Finlandia, primo appuntamento tra i pali stretti della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 e vola al comando della Classifica generale. La statunitense stacca Tessa Worley di 60 punti, mentre in terza posizione si porta l’elvetica Wendy Holdener, che scavalca la nostra Federica Brignone. Classifica Coppa DEL Mondo FEMMINILE SCI alpino 2018 1 Mikaela ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo 2018 : Bebe Vio vince in Georgia e si assicura la Classifica generale per la quarta volta consecutiva : Un dominio incontrastato dal 2015, che si conferma aritmeticamente anche nel 2018: Bebe Vio ha vinto la Coppa del Mondo di fioretto femminile nella categoria B della Scherma paralimpica dopo aver trionfato anche nella tappa Georgiana del circuito maggiore, iniziata oggi a Tbilisi. La vittoria odierna ha duplice valenza: non solo consegna la classifica generale all’azzurra, ma le assegna anche il massimo dei punti nella prima manifestazione ...

Asd Judo Frascati - trionfo nella Classifica per società della coppa interregionale “Città di Velletri” : Roma – L’Asd Judo Frascati non si smentisce. Nel trofeo interregionale giovanile “coppa Città di Velletri”, organizzato dall’ente promozionale Csen, gli atleti tuscolani accompagnati dal maestro Nicola Moraci, dal tecnico Lorenzo Ranalli e dalla Judoka Piera Moraci si sono aggiudicati il primo posto nella classifica per società anticipando la Kodokan Aprilia (214 punti contro 192) e surclassando tutte le altre società provenienti da ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 - la graduatoria dopo Soelden. : Questa la Classifica della Coppa del Mondo femminile di sci alpino dopo il gigante femminile di Soelden. Al comando c’è ovviamente Tessa Worley, che ha vinto la gara sul Rettenbach. Secondo posto per un’ottima Federica Brignone. WORLEY Tessa (FRA) 100 punti BRIGNONE Federica (ITA) 80 SHIFFRIN Mikaela (USA) 60 REBENSBURG Viktoria (GER) 50 BRUNNER Stephanie (AUT) 45 MOWINCKEL Ragnhild (NOR) 45 HOLDENER Wendy (SUI) 36 LYSDAHL Kristin ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i favoriti per la vittoria nella Classifica di gigante. Sarà ancora Marcel Hirscher contro tutti : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 è pronta per l’esordio ufficiale di Soelden e, come sempre, il programma prenderà il via con lo slalom gigante maschile e femminile sul ghiacciaio del Rettenbach. Sarà la prima occasione per gli atleti di cimentarsi nella prova più tecnica e affascinante del panorama del circo bianco. In totale saranno nove i giganti in programma in questa annata, ma il favorito per vincere la Coppa di specialità non ...