Class action | la riforma solleva almeno tre dubbi | ecco perché

Truffa contatori del gas : dopo la denuncia delle Iene - NoiConsumatori prepara Class action : Risale ad oltre un mese fa la scoperta della Truffa dei contatori del gas, portata alla luce da un servizio della trasmissione televisiva Le Iene, e le numerose proteste dei cittadini, raccolte da tutte le associazioni dei consumatori, potrebbero ora trovare sbocco in una vera e propria class action da parte dell’associazione NoiConsumatori. E’ la stessa organizzazione a darne notizia attraverso il suo leader, l’avvocato Angelo Pisani, che ...

Crollo ponte Morandi - Class action spedizionieri contro Autostrade - : Il presidente di Spediporto, Alessandro Pitto, ha convocato le aziende genovesi per approvare l'azione legale collettiva: "Già danni per alcuni milioni, ma sono destinati a crescere"

Epidemia di polmonite a Brescia - nasce il comitato di vittime : "Pronti alla Class action" : Tantissimi i casi nella Bassa Bresciana e nel mantovano. Chiedono spiegazioni, mentre anche la procura ha aperto un'inchiesta

Altroconsumo avvia una Class-action contro Facebook : Gli ultimi mesi per Facebook non sono certamente stati tra i più semplici della sua storia, soprattutto dopo il caso Cambridge Analytica, che ha ancora una volta messo in evidenza problemi legati al modo in cui la multinazionale guidata da Mark Zuckerberg gestisce e protegge i dati degli utenti che usano il social network che conta oltre 2 miliardi di utenti attivi. A distanza di circa sei mesi dallo scandalo, anche Altroconsumo ha deciso di ...

Facebook - al via Class action di Altroconsumo : A sei mesi dallo scoppio dello scandalo dati Cambridge Analytica e con già oltre 28mila aderenti, oggi Altroconsumo ha notificato l'atto con cui si avvia formalmente l'iter giudiziale della class ...

Legge sulla Class action - via libera della Camera : Primo via libera alla Camera per la Legge sulla class action . Il testo passa al Senato dopo aver ottenuto 365 voti a favore, nessun contrario e 103 astensioni. Oltre alla Lega e al M5S, il testo è ...

Class action : Confindustria Lombardia - riforma mostra cultura anti-industriale : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - "La riforma della Class action attualmente in discussione in Parlamento è una proposta che denota una cultura anti-industriale, la stessa che aveva caratterizzato il percorso del Decreto Dignità". Così Confindustria Lombardia in relazione al ddl, approvato in commissione

Class action - il governo vuole estenderla anche ai “non utenti”. Confindustria e Forza Italia : “Così è troppo punitiva” : La Camera ci riprova: approvato in commissione Giustizia, il progetto di legge per riformare e potenziare le cosiddette Class action approderà in Aula, oggi, primo ottobre. Nella sostanza si tratta del medesimo progetto di legge proposto nella scorsa legislatura dall’attuale ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s) il cui iter di approvazione si era poi bloccato al Senato. Le norme in discussione introducono importanti novità e ampliano ...

Class action - M5S accelera : "Adesso tutti potranno difendersi 'giocandosela' veramente alla pari con le imprese scorrette". La relatrice Angela Salafia , M5S, sintetizza così il senso del ddl, approvato in commissione Giustizia ...